Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с «Госуслуг»

Мошенники начали использовать новую схему для похищения доступа к личному кабинету «Госуслуг», создавая поддельные справочные сайты с фальшивыми номерами службы поддержки. Об этом сообщили в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. По данным сервиса, злоумышленники активно продвигают эти номера в поисковых системах, чтобы пользователи обращались за помощью по неправильным контактам.
«Российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI проанализировал мошеннические схемы, с помощью которых у граждан похищается доступ к порталу „Госуслуги“. В частности, мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки „Госуслуг“, а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», — передает РИА Новости информацию представителей сервиса.
Эксперты предупреждают, что мошенники также рассылают смс-сообщения о якобы неудачной попытке входа или даже взломе аккаунта, указывая в них фальшивые номера поддержки. Важно, чтобы пользователи всегда сверяли номера телефонов с официальными данными, размещенными на самом портале «Госуслуг».
Ранее юрист Давид Адамс предупредил россиян о новой схеме мошенничества. Он заявил, что злоумышленники в последнее время начали все чаще запрашивать у россиян данные СНИЛС. Таким образом они получают доступ к личному кабинету и банковским счетам пользователя.
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