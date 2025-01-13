Почему до сих пор не согласовали самый сложный участок дороги Джубга-Сочи

Проект новой автодороги вдоль Черноморского побережья от Джубги до Сочи ждет одобрения «Главгосэкспертизы» на сложном участке с двумя параллельными тоннелями. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Как объяснили эксперты URA.RU, строительство автомобильного пути задерживается из-за высокой стоимости проходки тоннелей, которая делается крайне редкой в России. Последний раз такие технологии для дорог применялись перед Олимпиадой-2014.
«Положительное заключение „Главгосэкспертизы“ на первый и второй этапы строительства обхода Адлера получено в сентябре 2024 года. Заключение на третий этап, основная часть которого — строительство двух параллельных тоннелей, ожидается в первом квартале 2025 года», — сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера.
По словам экспертов URA.RU, задержка согласования третьего этапа строительства дороги от Джубги до Сочи объясняется его высокой сложностью: такие проекты реализуются в России крайне редко и их можно пересчитать по пальцам. Проект не один раз корректировали и меняли, рассматривая разные способы сокращения его стоимости, рассказал научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. В первых вариантах на тоннели и эстакады приходилось более 50 километров дороги. Ставилась задача найти трассировку, приближенную к естественной, чтобы сократить количество крупных сооружений.
«Это фактически первый проект по строительству тоннелей для автотранспорта со времен сочинской олимпиады, — рассказал эксперт. — За эти годы мы, конечно, строили труднопроходимые тоннели в горах с применением дорогостоящей техники, но они были в Северных регионах для железнодорожной транспортировки грузов. А значит, имели совершенно другую окупаемость и рентабельность.
Дороги в районе Большого Сочи нужны исключительно для легковых авто и туристических автобусов. Они никогда не окупятся финансово, и этот проект можно считать исключительно социально-ориентированным, направленным на удобство и комфорт людей».
Одобрение «Главгосэкспертизой» сложного участка с двумя параллельными тоннелями объясняется как социальной направленностью проекта, так и необходимостью соблюсти все меры безопасности при строительстве и эксплуатации сложного участка, пояснил URA.RU эксперт по транспорту, экономист Дмитрий Адамидов.
«Правительство заинтересовано в возведении дорожного каркаса Юга России, но горные серпантины юга России создают крайне сложные условия для проходки и последующей эксплуатации участка, — говорит эксперт. — Нужно помнить, что это регион с высокой сейсмологической активностью, поэтому нужно предусмотреть все нюансы для безопасного движения».
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