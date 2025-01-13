Зеленский ответил на предложение Фицо о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение премьера Словакии Роберта Фицо, который предложил встретиться. С такой инициативой словацкий лидер выступил на фоне прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
«Ок, приезжайте в Киев в пятницу», — написал Зеленский в Х. Ранее Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому, в котором предложил встретиться в Словакии на границе с Украиной.
Украина прекратила транзит российского газа в Европу через территорию своей страны 1 января, объяснив это защитой национальных интересов. Без газа остались Словакия и Молдавия. Фицо пообещал продолжить давление на Киев, в том числе, пригрозил наложить вето на помощь Украине.
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