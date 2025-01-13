Мишустин освободил Левина от должности замминистра сельского хозяйства

Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства Левина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. Об этом говорится в распоряжении главы Правительства.
«Освободить Левина Сергея Львовича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение датировано от 10 января.
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