13 января 2025

Мишустин освободил Левина от должности замминистра сельского хозяйства

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Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства Левина
Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства Левина Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. Об этом говорится в распоряжении главы Правительства.

«Освободить Левина Сергея Львовича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение датировано от 10 января.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. Об этом говорится в распоряжении главы Правительства. «Освободить Левина Сергея Львовича от должности заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. Распоряжение датировано от 10 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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