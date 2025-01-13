13 января 2025

Роспотребнадзор начнет проверять магазины «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверки начнутся из-за многочисленных жалоб на компанию
Проверки начнутся из-за многочисленных жалоб на компанию Фото:

В сети магазинов «Светофор» будут проведены внеплановые проверки, одобренные вице-премьером Денисом Мантуровым. Производители жаловались, что ритейлер не платит за товары до их продажи и возвращает просроченную продукцию. Об этом сообщают «Известия». 

«Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети „Светофор“ (развивает одноименный бренд и магазины „Маяк“). Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил службе и Минэкономразвития представить в правительство необходимые для этого бумаги, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилась редакция», — сказано на сайте издания. В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство провести проверку сети «Светофор» из-за многочисленных нарушений, связанных с продажей некачественной и небезопасной продукции.

Поставщики отмечали нарушения закона о маркировке и технических регламентов производства пищевых продуктов, включая молочную продукцию. Проверки Роспотребнадзора запланированы на конец января. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что продажи десерта «ДэнБош» в магазинах «ВкусВилл» в Москве временно приостановлены после сообщений о находке куска стекла в кейс-торте. Покупательница из Москвы сообщила о происшествии 10 января, и курьер забрал упаковку, в которой нашли кусочек пластика. В «ВкусВилле» заявили, что стекло не используется на производстве, и приостановили продажи десерта для выяснения обстоятельств и оценки рисков, связанных с целостностью упаковки.

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В сети магазинов «Светофор» будут проведены внеплановые проверки, одобренные вице-премьером Денисом Мантуровым. Производители жаловались, что ритейлер не платит за товары до их продажи и возвращает просроченную продукцию. Об этом сообщают «Известия».  «Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети „Светофор“ (развивает одноименный бренд и магазины „Маяк“). Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил службе и Минэкономразвития представить в правительство необходимые для этого бумаги, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилась редакция», — сказано на сайте издания. В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство провести проверку сети «Светофор» из-за многочисленных нарушений, связанных с продажей некачественной и небезопасной продукции. Поставщики отмечали нарушения закона о маркировке и технических регламентов производства пищевых продуктов, включая молочную продукцию. Проверки Роспотребнадзора запланированы на конец января.  Ранее телеканал «360» сообщал, что продажи десерта «ДэнБош» в магазинах «ВкусВилл» в Москве временно приостановлены после сообщений о находке куска стекла в кейс-торте. Покупательница из Москвы сообщила о происшествии 10 января, и курьер забрал упаковку, в которой нашли кусочек пластика. В «ВкусВилле» заявили, что стекло не используется на производстве, и приостановили продажи десерта для выяснения обстоятельств и оценки рисков, связанных с целостностью упаковки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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