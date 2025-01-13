В Тюменском районе началось объединение сельских дум

В селе Горьковка (Тюменский район) накануне прошло открытое заседание сельской думы. После выступления главы села, его жители на открытых слушаниях поддержали объединение сел района в муниципальный округ. Об этом сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина.
«В Тюменском районе сегодня стартовали открытые заседания сельских дум. Первая отчетная встреча — в селе Горьковка. После горьковчане приняли участие в публичных слушаниях и поддержали объединение сельских поселений Тюменского района в мунициальный округ», — сообщила Зимина в своем telegram-канале.
Ранее она уточняла, что объединение поселений связано с реформой административного ресурса. Планируется, что в 2025 году будут упразднены пять сельских дум и главы 20 сельских поселений. Каждое сельское поселение получит статус округа, а законотворческие инициативы будут обсуждаться в единственной думе Тюменского района.
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