В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается массовое дезертирство на фоне слухов о возможных переговорах и перемирии между Россией и Украиной. Об этом сообщил политолог Богдан Безпалько.
«У солдат появилась надежда дожить до перемирия, никто не хочет умирать под конец войны. Потому многие выбирают побег. Они рассуждают, что переждать несколько месяцев и остаться в живых разумнее, чем искать удачи в штурмах», — объяснил Богдан Безпалько в интервью «Ленте.ру». По его словам, влияние ожидания усилий нового президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий сильно снижает мотивацию украинских военнослужащих.
Кроме того, Безпалько отметил, что среди мужчин на Украине сегодня популярны две стратегии: избегание мобилизации любыми способами или бегство с передовой и укрытие у родственников. Это подчеркивает нарастающее недоверие к возможности успешного завершения конфликта без дополнительных человеческих потерь.
Недавно стало известно, что из состава 155-й «элитной» бригады ВСУ под названием «Анна Киевская», которая была оснащена и подготовлена во Франции, дезертировала до одной трети личного состава, передает RT. Вскоре после этого командование приняло решение изъять из бригады всю технику НАТО, а ее батальоны были перераспределены по другим подразделениям.
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