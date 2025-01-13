13 января 2025

Челябинцам назвали топ-7 мест для встречи Старого Нового года

Челябинцам на Старый Новый год предлагают покататься на воздушном шаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам предложили необычные места для встречи Старого Нового года
Челябинцам предложили необычные места для встречи Старого Нового года Фото:

Жителям Челябинска предлагают отправиться в небольшие путешествия на Старый Новый год. В подборку локаций входят хребет Большой Уван, источник Кургазак, озеро Тургояк, термальный комплекс «Баден-Баден», нацпарк «Таганай», «Солнечная долина» и Челябинск. Подборкой поделились эксперты сервиса объявлений.

«Любителям отдыха на природе может понравится однодневный поход на хребет Большой Уван. Автобусный тур стартует из Челябинска, откуда вы отправитесь в путешествие в национальный парк Зюраткуль к Ледяному фонтану, живописным горным хребтам, а также очаровательным обитателям лосиной фермы», — рассказали в «Авито».

Челябинцам посоветовали присмотреться к минеральному источнику Кургазак в Башкирии. В нем можно искупаться, ведь вода сохраняет температуру в 16 градусов даже в морозы. Больше для окунания зимой подойдет термальный комплекс Баден-Баден с комфортной температурой и баней. Озеро Тургояк в зимнее время года порадует красивыми снимками. Покорителям горных хребтов советуют присмотреться к Таганаю, а поклонникам экстрима — подъему на воздушном шаре. Такая услуга есть недалеко от курорта «Солнечная долина». Желающим познакомиться с историей Челябинска рекомендуют тур по городу.

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Жителям Челябинска предлагают отправиться в небольшие путешествия на Старый Новый год. В подборку локаций входят хребет Большой Уван, источник Кургазак, озеро Тургояк, термальный комплекс «Баден-Баден», нацпарк «Таганай», «Солнечная долина» и Челябинск. Подборкой поделились эксперты сервиса объявлений. «Любителям отдыха на природе может понравится однодневный поход на хребет Большой Уван. Автобусный тур стартует из Челябинска, откуда вы отправитесь в путешествие в национальный парк Зюраткуль к Ледяному фонтану, живописным горным хребтам, а также очаровательным обитателям лосиной фермы», — рассказали в «Авито». Челябинцам посоветовали присмотреться к минеральному источнику Кургазак в Башкирии. В нем можно искупаться, ведь вода сохраняет температуру в 16 градусов даже в морозы. Больше для окунания зимой подойдет термальный комплекс Баден-Баден с комфортной температурой и баней. Озеро Тургояк в зимнее время года порадует красивыми снимками. Покорителям горных хребтов советуют присмотреться к Таганаю, а поклонникам экстрима — подъему на воздушном шаре. Такая услуга есть недалеко от курорта «Солнечная долина». Желающим познакомиться с историей Челябинска рекомендуют тур по городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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