В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

ВСУ предприняли новую атаку на российские регионы
В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, информация об угрозе поступила от Министерства обороны РФ. «Работают системы оповещения», — пишет Бусаргин в своем telegram-канале. Он отметил, что все все экстренные службы приведены в полную готовность.
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