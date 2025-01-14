В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла, stock, дрон
ВСУ предприняли новую атаку на российские регионы Фото:

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, информация об угрозе поступила от Министерства обороны РФ. «Работают системы оповещения», — пишет Бусаргин в своем telegram-канале. Он отметил, что все все экстренные службы приведены в полную готовность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, информация об угрозе поступила от Министерства обороны РФ. «Работают системы оповещения», — пишет Бусаргин в своем telegram-канале. Он отметил, что все все экстренные службы приведены в полную готовность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...