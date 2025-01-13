Что ждет рынок загородной недвижимости Тюменской области в 2025 году

В Тюменской области цены на загородную недвижимость в новом 2025 году вырастут до 20%. Таким мнением поделилась бизнес-партнер агентства «Этажи» Елена Ситникова.
«Каждый год цены показывают прирост, так как земля — невозобновляемый ресурс. В 2025 году в Тюменской области цены на загородную недвижимость вырастут на 15-20%», — передает заявление эксперта РБК Тюмень.
На увеличение цен влияет общая инфляция, курс доллара, а также подорожание стройматериалов и топлива. Эксперт добавила, что становится дороже и развитие новых территорий. Например, провести коммуникации, газ, электричество, проложить дороги — все это требует затрат. При этом спрос на загородную недвижимость упадет в половину по отношению к 2024 году, так как в прошлом году спрос был рекордным из-за множества льготных ипотечных программ.
В Тюменской области за прошлый год на 12-15% выросла цена на аренду загородных домов и в 2025 году, по мнению экспертов, снижения ждать не стоит. Скорее всего, она будет двигаться параллельно инфляции, так как расходы собственников значительно увеличатся.
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