Пленный боец ВСУ призвал к восстанию на Украине

Некоторые военные ВСУ положительно относятся к идее восстания на Украине. Также существует вероятность, что у украинских бойцов кончится терпение, сообщил военнопленный ВСУ.
«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали», — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что восстание, возможно, случится, поскольку терпение военных не безгранично.
Ранее сразу 16 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным на кураховском направлении, пишет RT. Они рассказали о том, что командование не оказывало им поддержки и бросило в Курахово в качестве пушечного мяса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.