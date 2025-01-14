Пленный боец ВСУ призвал к восстанию на Украине

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Военные ВСУ могут поднять восстание, если у них кончится терпение
Военные ВСУ могут поднять восстание, если у них кончится терпение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые военные ВСУ положительно относятся к идее восстания на Украине. Также существует вероятность, что у украинских бойцов кончится терпение, сообщил военнопленный ВСУ.

«Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали», — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что восстание, возможно, случится, поскольку терпение военных не безгранично.

Ранее сразу 16 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным на кураховском направлении, пишет RT. Они рассказали о том, что командование не оказывало им поддержки и бросило в Курахово в качестве пушечного мяса.

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Некоторые военные ВСУ положительно относятся к идее восстания на Украине. Также существует вероятность, что у украинских бойцов кончится терпение, сообщил военнопленный ВСУ. «Я думаю, наверное, надо восстание поднимать. Я положительно это принял бы. Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали», — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что восстание, возможно, случится, поскольку терпение военных не безгранично. Ранее сразу 16 бойцов ВСУ сдались в плен российским военным на кураховском направлении, пишет RT. Они рассказали о том, что командование не оказывало им поддержки и бросило в Курахово в качестве пушечного мяса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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