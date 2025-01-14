В школах Энгельса и Саратова отменили очные занятия из-за угрозы атаки БПЛА

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Школьники будут учиться дома в целях безопасности Фото:

Занятия в школах Саратова и Энгельса Саратовской области 14 января пройдут в дистанционном режиме. Такое решение принято из-за угрозы атаки БПЛА со стороны Украины, сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев.

«Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме», — написал Исаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что администрация учебных заведений должна оперативно довести эту информацию до родителей.

В ночь на 14 января Саратовская область была атакована беспилотниками ВСУ. В результате повреждения получило промышленное предприятие.

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Занятия в школах Саратова и Энгельса Саратовской области 14 января пройдут в дистанционном режиме. Такое решение принято из-за угрозы атаки БПЛА со стороны Украины, сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. «Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме», — написал Исаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что администрация учебных заведений должна оперативно довести эту информацию до родителей. В ночь на 14 января Саратовская область была атакована беспилотниками ВСУ. В результате повреждения получило промышленное предприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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