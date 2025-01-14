Общество В школах Энгельса и Саратова отменили очные занятия из-за угрозы атаки БПЛА 14 января 2025 в 08:33 Размер текста - 17 + Школьники будут учиться дома в целях безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Занятия в школах Саратова и Энгельса Саратовской области 14 января пройдут в дистанционном режиме. Такое решение принято из-за угрозы атаки БПЛА со стороны Украины, сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. «Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме», — написал Исаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что администрация учебных заведений должна оперативно довести эту информацию до родителей. В ночь на 14 января Саратовская область была атакована беспилотниками ВСУ. В результате повреждения получило промышленное предприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Занятия в школах Саратова и Энгельса Саратовской области 14 января пройдут в дистанционном режиме. Такое решение принято из-за угрозы атаки БПЛА со стороны Украины, сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. «Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме», — написал Исаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что администрация учебных заведений должна оперативно довести эту информацию до родителей. В ночь на 14 января Саратовская область была атакована беспилотниками ВСУ. В результате повреждения получило промышленное предприятие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям