Ограничения введены в аэропортах Пензы и Ульяновска

Введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза, Ульяновск (Баратаевка)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения для самолетов были введены в Тамбове, Калуге, Саратове и Казани. В первых двух ограничения уже сняты, в последних — продолжают действовать.
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