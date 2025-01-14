Ограничения введены в аэропортах Пензы и Ульяновска

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Ограничения для самолетов введены в главных городах Пензенской и Ульяновской областей
Ограничения для самолетов введены в главных городах Пензенской и Ульяновской областей Фото:

Введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза, Ульяновск (Баратаевка)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения для самолетов были введены в Тамбове, Калуге, Саратове и Казани. В первых двух ограничения уже сняты, в последних — продолжают действовать.

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Введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза, Ульяновск (Баратаевка)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения для самолетов были введены в Тамбове, Калуге, Саратове и Казани. В первых двух ограничения уже сняты, в последних — продолжают действовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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