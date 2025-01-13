13 января 2025

В жилых домах и офисных зданиях Челябинска отключат воду на весь день 15 января

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , раковина, вода из крана, вода, женская рука
Жителей просят сделать запад воды Фото:

В Челябинске в некоторых жилых домах и офисных зданиях по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Свердловского и Комсомольского проспектов 15 января отключат воду из-за установки новых пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«15 января в связи с модернизацией системы пожаротушения с установкой новых пожарных гидрантов в течение дня будет временно приостановлено водоснабжение. Ориентировочно время отключения — с 09:30 до 18:00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Под отключение попадут жилые многоквартирные дома и офисные здания по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Комсомольскому, Свердловскому проспектам и по Свердловскому тракту. Воды не будет также в детском саду по улице Каслинская, 28а. Жителей просят сделать запас воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам, отмечают в челябинской мэрии.

В Советском района ранее почти на сутки отключали воду. 17 декабря 109 многоквартирных домов по улицам Горьковской, Чарчана, Кузнецова и других попали под отключение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в некоторых жилых домах и офисных зданиях по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Свердловского и Комсомольского проспектов 15 января отключат воду из-за установки новых пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «15 января в связи с модернизацией системы пожаротушения с установкой новых пожарных гидрантов в течение дня будет временно приостановлено водоснабжение. Ориентировочно время отключения — с 09:30 до 18:00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Под отключение попадут жилые многоквартирные дома и офисные здания по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Комсомольскому, Свердловскому проспектам и по Свердловскому тракту. Воды не будет также в детском саду по улице Каслинская, 28а. Жителей просят сделать запас воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам, отмечают в челябинской мэрии. В Советском района ранее почти на сутки отключали воду. 17 декабря 109 многоквартирных домов по улицам Горьковской, Чарчана, Кузнецова и других попали под отключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...