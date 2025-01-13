В жилых домах и офисных зданиях Челябинска отключат воду на весь день 15 января

14 января 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жителей просят сделать запад воды Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в некоторых жилых домах и офисных зданиях по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Свердловского и Комсомольского проспектов 15 января отключат воду из-за установки новых пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «15 января в связи с модернизацией системы пожаротушения с установкой новых пожарных гидрантов в течение дня будет временно приостановлено водоснабжение. Ориентировочно время отключения — с 09:30 до 18:00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Под отключение попадут жилые многоквартирные дома и офисные здания по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Комсомольскому, Свердловскому проспектам и по Свердловскому тракту. Воды не будет также в детском саду по улице Каслинская, 28а. Жителей просят сделать запас воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам, отмечают в челябинской мэрии. В Советском района ранее почти на сутки отключали воду. 17 декабря 109 многоквартирных домов по улицам Горьковской, Чарчана, Кузнецова и других попали под отключение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в некоторых жилых домах и офисных зданиях по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Свердловского и Комсомольского проспектов 15 января отключат воду из-за установки новых пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «15 января в связи с модернизацией системы пожаротушения с установкой новых пожарных гидрантов в течение дня будет временно приостановлено водоснабжение. Ориентировочно время отключения — с 09:30 до 18:00», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. Под отключение попадут жилые многоквартирные дома и офисные здания по улицам Каслинская, Кожзаводская, Островского, Комсомольскому, Свердловскому проспектам и по Свердловскому тракту. Воды не будет также в детском саду по улице Каслинская, 28а. Жителей просят сделать запас воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам, отмечают в челябинской мэрии. В Советском района ранее почти на сутки отключали воду. 17 декабря 109 многоквартирных домов по улицам Горьковской, Чарчана, Кузнецова и других попали под отключение.