13 января 2025

Проверять паспорта пассажиров в Кольцово доверили роботу

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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, азиаты, чемодан, зона таможенного контроля, туристы, пункт пропуска
Автоматизированные кабины увеличат пропускную способность Фото:

В международном терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан», которые позволят увеличить пропускную способность на границе. Об этом рассказали в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

«Совокупная пропускная способность на границе увеличится, что позволит поддерживать высокое качество обслуживания пассажиров на уровне мировых стандартов с соблюдением необходимых требований и регламентов безопасности. Паспортный контроль на границе РФ занимает в среднем от 30 до 45 секунд», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что система «Сапсан» гарантирует высокую степень надежности и безопасности, исключая нелегальное пересечение границы. Она также упрощает проверку документов, сохраняя при этом высокий уровень контроля.

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В международном терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан», которые позволят увеличить пропускную способность на границе. Об этом рассказали в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. «Совокупная пропускная способность на границе увеличится, что позволит поддерживать высокое качество обслуживания пассажиров на уровне мировых стандартов с соблюдением необходимых требований и регламентов безопасности. Паспортный контроль на границе РФ занимает в среднем от 30 до 45 секунд», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что система «Сапсан» гарантирует высокую степень надежности и безопасности, исключая нелегальное пересечение границы. Она также упрощает проверку документов, сохраняя при этом высокий уровень контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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