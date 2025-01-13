Проверять паспорта пассажиров в Кольцово доверили роботу

В международном терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово установили автоматизированные кабины паспортного контроля «Сапсан», которые позволят увеличить пропускную способность на границе. Об этом рассказали в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.
«Совокупная пропускная способность на границе увеличится, что позволит поддерживать высокое качество обслуживания пассажиров на уровне мировых стандартов с соблюдением необходимых требований и регламентов безопасности. Паспортный контроль на границе РФ занимает в среднем от 30 до 45 секунд», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что система «Сапсан» гарантирует высокую степень надежности и безопасности, исключая нелегальное пересечение границы. Она также упрощает проверку документов, сохраняя при этом высокий уровень контроля.
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