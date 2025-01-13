Жители района под Челябинском согласились на ликвидацию сельсоветов

Жители Красноармейского района, примыкающего к Челябинску с востока, на публичных слушаниях согласились на преобразование муниципалитета в округ, что предполагает упразднение сельсоветов. Об этом сообщил глава района Сергей Сергеев.
«Принял участие в публичных слушаниях по вопросу объединения сельских поселений, входящих в состав Красноармейского района, в целях его преобразования и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Красноармейского муниципального округа. По результатам публичных слушаний одобрен проект решения „О выражении согласия населения на объединение сельских поселений в муниципальный округ“, — сообщил Сергеев в своем telegram-канале.
Собранию депутатов Красноармейского района рекомендовано рассмотреть и принять проект решения о согласии на преобразование. После того, как район станет округом, 15 администраций сельских поселений района превратятся в территориальные отделы администрации округа, а сельские советы будут ликвидированы. Также жителям предстоит избрать собрание депутатов округа, которое в свою очередь выберет главу нового муниципалитета.
Процессы по преобразованию в округа идут еще в 22 районах области. Если все процедуры пройдут успешно, к концу года в регионе не должно остаться районов, все они станут округами. Реформа призвана сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Кроме того, исчезнет возможность противостояния районных и сельских властей.
Решение о преобразовании всех районов в округа было озвучено губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в муниципальные округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы
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