Аэропорт Нижнекамска временно закрыт

Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Ранее в связи с наложенными ограничениями рейсы, выполнявшиеся из Омска и Кемерова в Казань, были переадресованы в аэропорты Перми и Нижнекамска. Об этом рассказали представители казанского аэропорта.
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