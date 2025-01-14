Аэропорт Нижнекамска временно закрыт

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В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения Фото:

Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Ранее в связи с наложенными ограничениями рейсы, выполнявшиеся из Омска и Кемерова в Казань, были переадресованы в аэропорты Перми и Нижнекамска. Об этом рассказали представители казанского аэропорта.

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Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска», — заявил Кореняко. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее в связи с наложенными ограничениями рейсы, выполнявшиеся из Омска и Кемерова в Казань, были переадресованы в аэропорты Перми и Нижнекамска. Об этом рассказали представители казанского аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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