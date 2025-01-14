Самолеты из аэропорта Казани перенаправляют на запасные аэродромы

Из-за ограничений самолеты, следовавшие из Омска и Кемерова в Казань, были перенаправлены в аэропорты Перми и Нижнекамска. Об этом сообщили представители аэропорта.
«Самолеты, летевшие в Казань из Омска и Кемерово, из-за временных ограничений перенаправлены в Пермь и Нижнекамск», — рассказали представители казанского аэропорта. Их слова передает РИА Новости.
Ранее в результате атаки беспилотников в Казани произошло возгорание. Загорелась газовая цистерна. Экстренные службы оперативно прибыли к месту происшествия. Глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место возгорания.
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