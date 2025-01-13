Обувная фабрика в Магнитогорске остановила производство

14 января 2025 в 10:39 Размер текста - 17 +

Фабрика выпускала знаменитую на всю Россию детскую обувь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Обувная фабрика «Унтоваленки» в городе Магнитогорске Челябинской области, которая выпускает детскую обувь под брендом «Фома», после новогодних праздников приостановила производство. Всему коллективу, а это более ста человек, руководство предложило написать заявление по собственному желанию, рассказали сотрудники фабрики. «Было собрание. К нам вышла руководитель Татьяна Анатольевна Волошок (вдова владельца „Магнитогорской обувной фабрики“ Владимира Волошка, который скончался в августе прошлого года). Она поблагодарила коллектив, что были с ней последние четыре месяца, не бросили. Но есть непреодолимые обстоятельства и дальше мы не можем продолжать работу», — сообщили сотрудники фабрики, пишет сайт «74.ру». Кто напишет заявление по собственному желанию, тому выплатят зарплату за первую треть месяца, сообщила руководитель рабочим. «Народ просто на мороз выставили, как собак бродячих, море возмущения у людей», — говорят люди. Сама Волошок от комментариев отказалась. Но утром 13 января представитель работодателя Руслан Сайфуллин объявил сотрудникам, что фабрика отправляется в простой. «Счета арестованы налоговым органом. Продолжать производство возможности нет. И сейчас мы находимся в таком состоянии, что у нас последние дни, когда мы можем произвести расчет с работниками и расстаться по-хорошему», — сообщил Сайфуллин. В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы по иску налоговой инспекции наложил арест на имущество и счета на десять миллионов рублей на ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Для средств, необходимых для выплаты зарплаты и налогов, сделано исключение. Фабрика «Унтоваленки» в Магнитогорске выпускает известные на всю Россию унтоваленки и детскую обувь под брендом «Фома». Входит в группу компаний «Магнитогорская обувная фабрика». Она ведет историю с 1941 года, когда производство было эвакуировано в Челябинскую область из города Осипенко Запорожской области. В 1997 году гендиректором ОАО «Магнитогорская обувная фабрика» назначен Владимир Волошок, который руководил предприятием почти 30 лет и стал его владельцем. За 2023 год выручка фабрики снизилась на 50% — до 22,4 миллиона рублей, чистая прибыль упала на 99% — до 117 тысяч рублей. В Челябинске ранее начали увольняться сотрудники обувной фабрики «Юничел». Работникам пообещали выплатить по два оклада. Предполагалось, что «Юничел» дорабатывает последние месяцы, а в марте 2025 года закроет последний поток, сообщил один из сотрудников фабрики сайту «31 канал» в октябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обувная фабрика «Унтоваленки» в городе Магнитогорске Челябинской области, которая выпускает детскую обувь под брендом «Фома», после новогодних праздников приостановила производство. Всему коллективу, а это более ста человек, руководство предложило написать заявление по собственному желанию, рассказали сотрудники фабрики. «Было собрание. К нам вышла руководитель Татьяна Анатольевна Волошок (вдова владельца „Магнитогорской обувной фабрики“ Владимира Волошка, который скончался в августе прошлого года). Она поблагодарила коллектив, что были с ней последние четыре месяца, не бросили. Но есть непреодолимые обстоятельства и дальше мы не можем продолжать работу», — сообщили сотрудники фабрики, пишет сайт «74.ру». Кто напишет заявление по собственному желанию, тому выплатят зарплату за первую треть месяца, сообщила руководитель рабочим. «Народ просто на мороз выставили, как собак бродячих, море возмущения у людей», — говорят люди. Сама Волошок от комментариев отказалась. Но утром 13 января представитель работодателя Руслан Сайфуллин объявил сотрудникам, что фабрика отправляется в простой. «Счета арестованы налоговым органом. Продолжать производство возможности нет. И сейчас мы находимся в таком состоянии, что у нас последние дни, когда мы можем произвести расчет с работниками и расстаться по-хорошему», — сообщил Сайфуллин. В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы по иску налоговой инспекции наложил арест на имущество и счета на десять миллионов рублей на ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Для средств, необходимых для выплаты зарплаты и налогов, сделано исключение. Фабрика «Унтоваленки» в Магнитогорске выпускает известные на всю Россию унтоваленки и детскую обувь под брендом «Фома». Входит в группу компаний «Магнитогорская обувная фабрика». Она ведет историю с 1941 года, когда производство было эвакуировано в Челябинскую область из города Осипенко Запорожской области. В 1997 году гендиректором ОАО «Магнитогорская обувная фабрика» назначен Владимир Волошок, который руководил предприятием почти 30 лет и стал его владельцем. За 2023 год выручка фабрики снизилась на 50% — до 22,4 миллиона рублей, чистая прибыль упала на 99% — до 117 тысяч рублей. В Челябинске ранее начали увольняться сотрудники обувной фабрики «Юничел». Работникам пообещали выплатить по два оклада. Предполагалось, что «Юничел» дорабатывает последние месяцы, а в марте 2025 года закроет последний поток, сообщил один из сотрудников фабрики сайту «31 канал» в октябре 2024 года.