Семейная фабрика депутата челябинского заксобрания увольняет рабочих

В Челябинске массово увольняют сотрудников обувной фабрики «Юничел»

29 октября 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Алексей Денисенко увольняет 1200 сотрудников фабрики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сокращают порядка 1200 сотрудников обувной фабрики «Юничел», аффилированной с бизнесом депутата заксобрания региона Алексея Денисенко. Работникам пообещали выплатить по два оклада. Фабрику планируют остановить уже ближайшей весной. «Челябинский „Юничел“ дорабатывает последние месяцы, в марте закрывают последний поток, все работники уже написали заявления „по соглашению сторон“. Обещали двухмесячную зарплату в конце каждому дать», — сообщил один из сотрудников фабрики сайту «31 канал». Сама фабрика принадлежит Валерию Денисенко, отцу депутата. Денисенко-младший владеет торговой сетью «Юничела». По данным URA.RU, именно Алексей Денисенко сейчас отвечает за управление фабрикой. «Не смог справиться с конкуренцией из КНР. Бизнес стремительно теряет доходы. Если в Челябинске бывшие сотрудники смогут найти работу, то в Златоусте, где еще одна фабрика закрывается, с этим будет труднее», — рассказал источник агентства. На сайте Главного управления по труду и занятости Челябинской области в перечне планируемых сокращений предприятие не указано. На звонок URA.RU в пресс-службе ведомства не ответили. URA.RU попытался связаться с Алексеем Денисенко, но на звонок он не ответил. Ранее стало известно о закрытии фабрики «Юничел-Злато» в Златоусте, где трудятся порядка 500 человек. Затем предприятие выставили на продажу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сокращают порядка 1200 сотрудников обувной фабрики «Юничел», аффилированной с бизнесом депутата заксобрания региона Алексея Денисенко. Работникам пообещали выплатить по два оклада. Фабрику планируют остановить уже ближайшей весной. «Челябинский „Юничел“ дорабатывает последние месяцы, в марте закрывают последний поток, все работники уже написали заявления „по соглашению сторон“. Обещали двухмесячную зарплату в конце каждому дать», — сообщил один из сотрудников фабрики сайту «31 канал». Сама фабрика принадлежит Валерию Денисенко, отцу депутата. Денисенко-младший владеет торговой сетью «Юничела». По данным URA.RU, именно Алексей Денисенко сейчас отвечает за управление фабрикой. «Не смог справиться с конкуренцией из КНР. Бизнес стремительно теряет доходы. Если в Челябинске бывшие сотрудники смогут найти работу, то в Златоусте, где еще одна фабрика закрывается, с этим будет труднее», — рассказал источник агентства. На сайте Главного управления по труду и занятости Челябинской области в перечне планируемых сокращений предприятие не указано. На звонок URA.RU в пресс-службе ведомства не ответили. URA.RU попытался связаться с Алексеем Денисенко, но на звонок он не ответил. Ранее стало известно о закрытии фабрики «Юничел-Злато» в Златоусте, где трудятся порядка 500 человек. Затем предприятие выставили на продажу.