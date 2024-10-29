Семейная фабрика депутата челябинского заксобрания увольняет рабочих

В Челябинске сокращают порядка 1200 сотрудников обувной фабрики «Юничел», аффилированной с бизнесом депутата заксобрания региона Алексея Денисенко. Работникам пообещали выплатить по два оклада. Фабрику планируют остановить уже ближайшей весной.
«Челябинский „Юничел“ дорабатывает последние месяцы, в марте закрывают последний поток, все работники уже написали заявления „по соглашению сторон“. Обещали двухмесячную зарплату в конце каждому дать», — сообщил один из сотрудников фабрики сайту «31 канал».
Сама фабрика принадлежит Валерию Денисенко, отцу депутата. Денисенко-младший владеет торговой сетью «Юничела». По данным URA.RU, именно Алексей Денисенко сейчас отвечает за управление фабрикой.
«Не смог справиться с конкуренцией из КНР. Бизнес стремительно теряет доходы. Если в Челябинске бывшие сотрудники смогут найти работу, то в Златоусте, где еще одна фабрика закрывается, с этим будет труднее», — рассказал источник агентства.
На сайте Главного управления по труду и занятости Челябинской области в перечне планируемых сокращений предприятие не указано. На звонок URA.RU в пресс-службе ведомства не ответили. URA.RU попытался связаться с Алексеем Денисенко, но на звонок он не ответил.
Ранее стало известно о закрытии фабрики «Юничел-Злато» в Златоусте, где трудятся порядка 500 человек. Затем предприятие выставили на продажу.
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