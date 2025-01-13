13 января 2025

Ленивые вареники и эклеры с телятиной: пермские рестораны стали подавать необычные блюда

В Перми стартовал фестиваль Аутентичной уральской кухни
© Служба новостей «URA.RU»
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Рестораны будут угощать варениками и посикунчиками в необычном исполнении
Рестораны будут угощать варениками и посикунчиками в необычном исполнении Фото:

На Урале с 14 по 31 января проходит фестиваль Аутентичной уральской кухни. Пять пермских заведений тоже присоединились к мероприятию и представили сеты из необычных блюд локальной кухни. Каждый сет стоит 1,7 тысячи рублей и состоит из трех позиций. Информация об этом размещена на сайте фестиваля.

«Каждое из этих блюд — это не просто еда, это история, наполненная эмоциями и трепетом к родной земле и ее богатствам. Я стремился передать уникальную гармонию местных ингредиентов, воспоминания о детстве и любовь к домашней кулинарии», — рассказал шеф-повар ресторана The Hound Александр Смирнов. В фестивальном сете заведения представлен эклер из телятины с солеными груздями, свиной бок с копченым пюре из корнеплодов, фондан из белого шоколада с мукой из свеклы и мороженым из клюквы.

Ресторан A caffe включил в фестивальный сет посикунчики с лисичками, филе судака на дранике с щучьей икрой и Павлову со свеклой. Из напитков в меню указана пряная облепиха и молочный улун мандарин.

В Aura kitchen&bar решили не только накормить посетителей блюдами из местных продуктов, но и рассказать историю их создания. Здесь подают гренки на ржаной закваске с копченым хариусом, вяленым карпаччо кабана и тартаром из лесных грибов, полбу с грибами и лососем, карамелизированную морковь с муссом из облепихи. В качестве напитков предлагают алкогольные настойки или чай.

Belka во время фестиваля накормит гостей шаньгой с судаком и форелью, а также уткой с картофельным пюре. На десерт — морковный сметанник с пряником. Вместо пряника можно выбрать пастилу или пломбир.

Шеф-повар «Дома Третьяковой» Эльвира Ягодина приготовила печеночный блинный торт, ленивые картофельные вареники с белыми грибами и безе со свекольным мороженым. По ее словам, свекла и смородина создают удивительное вкусовое сочетание.

Фестиваль Аутентичной уральской кухни создали шеф-повара из разных городов, чтобы познакомить жителей и гостей Урала местными блюдами. Кроме Перми фестиваль проходит в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Ранее URA.RU рассказало, какие блюда приготовили заведения Екатеринбурга.

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На Урале с 14 по 31 января проходит фестиваль Аутентичной уральской кухни. Пять пермских заведений тоже присоединились к мероприятию и представили сеты из необычных блюд локальной кухни. Каждый сет стоит 1,7 тысячи рублей и состоит из трех позиций. Информация об этом размещена на сайте фестиваля. «Каждое из этих блюд — это не просто еда, это история, наполненная эмоциями и трепетом к родной земле и ее богатствам. Я стремился передать уникальную гармонию местных ингредиентов, воспоминания о детстве и любовь к домашней кулинарии», — рассказал шеф-повар ресторана The Hound Александр Смирнов. В фестивальном сете заведения представлен эклер из телятины с солеными груздями, свиной бок с копченым пюре из корнеплодов, фондан из белого шоколада с мукой из свеклы и мороженым из клюквы. Ресторан A caffe включил в фестивальный сет посикунчики с лисичками, филе судака на дранике с щучьей икрой и Павлову со свеклой. Из напитков в меню указана пряная облепиха и молочный улун мандарин. В Aura kitchen&bar решили не только накормить посетителей блюдами из местных продуктов, но и рассказать историю их создания. Здесь подают гренки на ржаной закваске с копченым хариусом, вяленым карпаччо кабана и тартаром из лесных грибов, полбу с грибами и лососем, карамелизированную морковь с муссом из облепихи. В качестве напитков предлагают алкогольные настойки или чай. Belka во время фестиваля накормит гостей шаньгой с судаком и форелью, а также уткой с картофельным пюре. На десерт — морковный сметанник с пряником. Вместо пряника можно выбрать пастилу или пломбир. Шеф-повар «Дома Третьяковой» Эльвира Ягодина приготовила печеночный блинный торт, ленивые картофельные вареники с белыми грибами и безе со свекольным мороженым. По ее словам, свекла и смородина создают удивительное вкусовое сочетание. Фестиваль Аутентичной уральской кухни создали шеф-повара из разных городов, чтобы познакомить жителей и гостей Урала местными блюдами. Кроме Перми фестиваль проходит в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Ранее URA.RU рассказало, какие блюда приготовили заведения Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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