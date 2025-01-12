Рестораны Екатеринбурга запустили необычную акцию. Карта

В Екатеринбурге стартует фестиваль Аутентичной уральской кухни

13 января 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Во всех блюдах есть традиционные уральские продукты Фото: Размик Закарян © URA.RU Косулю в вине, пирожное из белых грибов, коктейли из лимонной полыни, шоколадный фондан с чесноком и пломбиром, а также десерт с пчелами смогут попробовать екатеринбуржцы. С 14 января более чем в 30 заведениях города пройдет акция, в рамках которой будут подавать специальные сеты. Они приурочены к фестивалю Аутентичной уральской кухни, сообщают организаторы на сайте. Участники представят гостям три блюда с использованием уральских продуктов. Цена во всех ресторанах, барах и кафе фиксированная — 1700 рублей. Например, в «Барборисе» можно попробовать картофельную пышку с фермерским салом, кетчупом из красного лука и деревенской сметаной, утиную грудку с жареной капустой и соусом жу с жимолостью, пирожное из белых грибов с пихтой и черным чесноком. Необычный десерт, фондан с чесноком и пломбиром, подают в ресторане «Паштет», здесь же можно попробовать косулю в красном вине, ее подают с пюре из сельдерея. Кроме блюд, заведения удивят напитками. В баре YOLO создадут коктейли на основе уральской лимонной полыни. В кофейне «Текстура» будут подавать кофейный глинтвейн на жимолости с пихтой и чипсом из базилика, настой мяты и можжевельника, отвар из ромашки с дополнением из клубники, лавандового масла и икры из мяты. В бистро «Неизвестный» ждут любителей кулинарных экспериментов — здесь придумали десерт с сушеными пчелами. Попробовать все это можно до 31 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Косулю в вине, пирожное из белых грибов, коктейли из лимонной полыни, шоколадный фондан с чесноком и пломбиром, а также десерт с пчелами смогут попробовать екатеринбуржцы. С 14 января более чем в 30 заведениях города пройдет акция, в рамках которой будут подавать специальные сеты. Они приурочены к фестивалю Аутентичной уральской кухни, сообщают организаторы на сайте. Участники представят гостям три блюда с использованием уральских продуктов. Цена во всех ресторанах, барах и кафе фиксированная — 1700 рублей. Например, в «Барборисе» можно попробовать картофельную пышку с фермерским салом, кетчупом из красного лука и деревенской сметаной, утиную грудку с жареной капустой и соусом жу с жимолостью, пирожное из белых грибов с пихтой и черным чесноком. Необычный десерт, фондан с чесноком и пломбиром, подают в ресторане «Паштет», здесь же можно попробовать косулю в красном вине, ее подают с пюре из сельдерея. Кроме блюд, заведения удивят напитками. В баре YOLO создадут коктейли на основе уральской лимонной полыни. В кофейне «Текстура» будут подавать кофейный глинтвейн на жимолости с пихтой и чипсом из базилика, настой мяты и можжевельника, отвар из ромашки с дополнением из клубники, лавандового масла и икры из мяты. В бистро «Неизвестный» ждут любителей кулинарных экспериментов — здесь придумали десерт с сушеными пчелами. Попробовать все это можно до 31 января.