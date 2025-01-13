В Екатеринбурге обобрали главу знаменитого театра

Директор и худрук театра «Волхонка» в Екатеринбурге Александр Сергеев стал жертвой мошенников. Аферисты обокрали его на 1,5 млн рублей, сообщил URA.RU источник.
«Мужчине поступило сообщение в WhatsApp от якобы сотрудника „Почты России“, который сообщил, что на имя театра поступила посылка, и попросил продиктовать паспортные данные, что тот и сделал. Далее уже другой человек, сотрудник финансовой компании, убедил худрука, что его пытается обмануть гражданин из федерального розыска. В конечном итоге худруку заморочили голову и вынудили перевести деньги на „безопасный счет“», — рассказал собеседник агентства.
В общей сложности Сергеев перечислил на счет незнакомцев чуть более 1,5 млн рублей — личные накопления и кредит. Когда те перестали выходить на связь, директор осознал, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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