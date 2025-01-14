Жителей Альметьевска предупредили об угрозе

Жителям Альметьевска (Республика Татарстан) рекомендовано принять меры безопасности в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Администрации Альметьевска. Жителям советуют спускаться в подвалы и избегать приближения к окнам.
«Альметьевск! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности спуститесь в подвалы, не подходите к окнам. Укрытия открыты», — говорится в официальном telegram-канале. Для обеспечения безопасности населения в промышленной зоне города проводятся специализированные антитеррористические мероприятия.
В связи с текущей угрозой, экстренные и оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В случае происшествия власти рекомендую звонить по номеру экстренных служб.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что у станции перекачки нефти в Альметьевске, Республика Татарстан, были обнаружены беспилотные летательные аппараты украинского происхождения. Об этом заявили местные жители.
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