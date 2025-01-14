Жителей Альметьевска предупредили об угрозе

Экстренные службы Альметьевска приведены в готовность из-за угрозы атаки БПЛА
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В Альметьевске проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности из-за БПЛА
В Альметьевске проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности из-за БПЛА Фото:

Жителям Альметьевска (Республика Татарстан) рекомендовано принять меры безопасности в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Администрации Альметьевска. Жителям советуют спускаться в подвалы и избегать приближения к окнам.

«Альметьевск! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности спуститесь в подвалы, не подходите к окнам. Укрытия открыты», — говорится в официальном telegram-канале. Для обеспечения безопасности населения в промышленной зоне города проводятся специализированные антитеррористические мероприятия.

В связи с текущей угрозой, экстренные и оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В случае происшествия власти рекомендую звонить по номеру экстренных служб. 

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что у станции перекачки нефти в Альметьевске, Республика Татарстан, были обнаружены беспилотные летательные аппараты украинского происхождения. Об этом заявили местные жители. 

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Жителям Альметьевска (Республика Татарстан) рекомендовано принять меры безопасности в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Администрации Альметьевска. Жителям советуют спускаться в подвалы и избегать приближения к окнам. «Альметьевск! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности спуститесь в подвалы, не подходите к окнам. Укрытия открыты», — говорится в официальном telegram-канале. Для обеспечения безопасности населения в промышленной зоне города проводятся специализированные антитеррористические мероприятия. В связи с текущей угрозой, экстренные и оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В случае происшествия власти рекомендую звонить по номеру экстренных служб.  Ранее telegram-канал Mash сообщил, что у станции перекачки нефти в Альметьевске, Республика Татарстан, были обнаружены беспилотные летательные аппараты украинского происхождения. Об этом заявили местные жители. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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