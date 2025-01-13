В Челябинске врачу-травматологу предлагают зарплату в размере более 200 тысяч рублей. Также инженеру и руководителю отдела капитального строительства и эксплуатации готовы платить 100 000 — 160 000 и 113 000 рублей соответственно. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинске в январе больше всего готовы платить врачу-травматологу. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей и релокационный пакет», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте — должность руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации с зарплатой от 113 тысяч рублей. Ищут кандидата с профильным высшим образованием. Соискателю обещают ДМС, обучение и корпоративную пенсионную программу.
Третье место в январском рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает должность инженера с зарплатой от 100 000 до 160 000 рублей. На такую зарплату может претендовать соискатель с опытом работы и знанием английского языка.
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