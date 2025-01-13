13 января 2025

Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Скрин

В Челябинске врач-травматолог может зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске в январе в топ самых высокооплачиваемых специалистов попали врачи, инженеры и строители
В Челябинске в январе в топ самых высокооплачиваемых специалистов попали врачи, инженеры и строители Фото:

В Челябинске врачу-травматологу предлагают зарплату в размере более 200 тысяч рублей. Также инженеру и руководителю отдела капитального строительства и эксплуатации готовы платить 100 000 — 160 000 и 113 000 рублей соответственно. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске в январе больше всего готовы платить врачу-травматологу. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей и релокационный пакет», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте — должность руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации с зарплатой от 113 тысяч рублей. Ищут кандидата с профильным высшим образованием. Соискателю обещают ДМС, обучение и корпоративную пенсионную программу.

Третье место в январском рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает должность инженера с зарплатой от 100 000 до 160 000 рублей. На такую зарплату может претендовать соискатель с опытом работы и знанием английского языка.

В Челябинске больше всех готовы платить врачам-травматологам с опытом работы и высшим медицинским образованием
В Челябинске больше всех готовы платить врачам-травматологам с опытом работы и высшим медицинским образованием
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В Челябинске врачу-травматологу предлагают зарплату в размере более 200 тысяч рублей. Также инженеру и руководителю отдела капитального строительства и эксплуатации готовы платить 100 000 — 160 000 и 113 000 рублей соответственно. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске в январе больше всего готовы платить врачу-травматологу. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей и релокационный пакет», — сообщили в пресс-службе. На втором месте — должность руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации с зарплатой от 113 тысяч рублей. Ищут кандидата с профильным высшим образованием. Соискателю обещают ДМС, обучение и корпоративную пенсионную программу. Третье место в январском рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает должность инженера с зарплатой от 100 000 до 160 000 рублей. На такую зарплату может претендовать соискатель с опытом работы и знанием английского языка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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