В Ханое начались переговоры Мишустина с властями Вьетнама

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Мишустин прибыл на переговоры во Вьетнам
Мишустин прибыл на переговоры во Вьетнам Фото:

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры, в которых принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь. Об этом сообщает правительство РФ.

«Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом», — говорится в telegram-канале правительства. Корреспондент РИА Новости заявил о начале переговоров. В ходе визита обсуждается широкий спектр вопросов двусторонних отношений, таких как торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

Мишустин прибыл с официальным визитом во Вьетнам, который запланирован на 14-15 января. Встреча прошла на площади перед Президентским дворцом в Ханое, где его принял Фам Минь Чинь. Российский премьер также посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое, где возложил венок.

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В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры, в которых принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь. Об этом сообщает правительство РФ. «Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом», — говорится в telegram-канале правительства. Корреспондент РИА Новости заявил о начале переговоров. В ходе визита обсуждается широкий спектр вопросов двусторонних отношений, таких как торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Мишустин прибыл с официальным визитом во Вьетнам, который запланирован на 14-15 января. Встреча прошла на площади перед Президентским дворцом в Ханое, где его принял Фам Минь Чинь. Российский премьер также посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое, где возложил венок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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