В Ханое начались переговоры Мишустина с властями Вьетнама

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры, в которых принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь. Об этом сообщает правительство РФ.
«Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом», — говорится в telegram-канале правительства. Корреспондент РИА Новости заявил о начале переговоров. В ходе визита обсуждается широкий спектр вопросов двусторонних отношений, таких как торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
Мишустин прибыл с официальным визитом во Вьетнам, который запланирован на 14-15 января. Встреча прошла на площади перед Президентским дворцом в Ханое, где его принял Фам Минь Чинь. Российский премьер также посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое, где возложил венок.
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