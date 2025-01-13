13 января 2025

В Коркино на рабочем месте застали пьяного врача. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, стетоскоп, здоровье, медицина
Экспертиза подтвердила нетрезвое состояние медика Фото:

В Коркино (Челябинская область) в городской больнице пациенты застали пьяного врача. Видео с инцидентом распространяется в соцсетях.

«Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте? Бессовестный вы!» — говорит автор ролика.

В паблике «Агентство чрезвычайных новостей» сообщается, что после инцидента медик был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило, что врач пьян. После этого он будет уволен, а плановые операции проведут в других больницах.

URA.RU направило запрос в минздрав региона. Ответ ожидается.

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В Коркино (Челябинская область) в городской больнице пациенты застали пьяного врача. Видео с инцидентом распространяется в соцсетях. «Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте? Бессовестный вы!» — говорит автор ролика. В паблике «Агентство чрезвычайных новостей» сообщается, что после инцидента медик был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило, что врач пьян. После этого он будет уволен, а плановые операции проведут в других больницах. URA.RU направило запрос в минздрав региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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