В Коркино (Челябинская область) в городской больнице пациенты застали пьяного врача. Видео с инцидентом распространяется в соцсетях.
«Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте? Бессовестный вы!» — говорит автор ролика.
В паблике «Агентство чрезвычайных новостей» сообщается, что после инцидента медик был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило, что врач пьян. После этого он будет уволен, а плановые операции проведут в других больницах.
URA.RU направило запрос в минздрав региона. Ответ ожидается.
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