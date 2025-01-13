Общество В Коркино на рабочем месте застали пьяного врача. Видео 14 января 2025 в 12:24 Размер текста - 17 + Экспертиза подтвердила нетрезвое состояние медика Фото: Илья Московец © URA.RU В Коркино (Челябинская область) в городской больнице пациенты застали пьяного врача. Видео с инцидентом распространяется в соцсетях. «Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте? Бессовестный вы!» — говорит автор ролика. В паблике «Агентство чрезвычайных новостей» сообщается, что после инцидента медик был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило, что врач пьян. После этого он будет уволен, а плановые операции проведут в других больницах. URA.RU направило запрос в минздрав региона. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Коркино (Челябинская область) в городской больнице пациенты застали пьяного врача. Видео с инцидентом распространяется в соцсетях. «Почему моему мужу переносят операцию? Почему вы пьете на рабочем месте? Бессовестный вы!» — говорит автор ролика. В паблике «Агентство чрезвычайных новостей» сообщается, что после инцидента медик был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило, что врач пьян. После этого он будет уволен, а плановые операции проведут в других больницах. URA.RU направило запрос в минздрав региона. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям