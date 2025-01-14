CNN: Байден предпринял последний шаг завладеть российскими активами

Президент США Джо Байден, который должен передать полномочия избранному главе Дональду Трампу 20 января, предпринял очередную попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. Об этом сообщают американские телеканалы.
«Администрация Байдена предпринимает последнюю отчаянную попытку завладеть российскими активами на сотни миллиардов долларов в качестве будущего переговорного рычага для Украины», — отметили на телеканале CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией. По мнению Байдена и его окружения, это якобы может принудить Россию к переговорам и прекращению конфликта. Отмечается, что с Байденом в этом вопросе согласен и Трамп.
Однако, по данным телеканала, Европа «не в восторге от идеи» присвоения российских активов. Их беспокоит нарушение международного права и иные причины, сообщили в канале со ссылкой на знакомые с ситуацией лица. Байден планировал провести конференцию с итальянским правительством и лидером Украины Владимиром Зеленским, однако этому помешали пожары в Лос-Анджелесе.
Ранее стало известно, что Украина получила в свой бюджет около трех миллиардов евро от Евросоюза. Этот транш полностью состоял из процентов от замороженных российских активов, пишет RT.
Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. У Капитолия он пожмет руку уходящего Байдена, после чего принесет присягу и инаугурационную речь.
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