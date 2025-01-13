Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новый модульный Дом культуры в деревне Шахматово Чебаркульского района Челябинской области. Объект был построен осенью прошлого года, передает корреспондент URA.RU.
«Старый местный Дом культуры был признан аварийным еще в 2011 году. Мы приняли решение открывать новые модульные ДК в тех местах, где есть в них потребность. Название „Победа“ очень символично», — отметил Текслер.
Деревня Шахматово расположена в 17 километрах от Чебаркуля, здесь живут порядка 700 человек, есть школа и библиотека. В последние годы деревня стала популярна у челябинцев для покупки или строительства дач. Сейчас здесь занимаются несколько творческих коллективов разных возрастов. Аналогичный ДК построен в деревне Боровое.
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