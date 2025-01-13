Губернатор Текслер открыл новый ДК в деревне под Чебаркулем. Фото, видео

14 января 2025 в 13:10 Размер текста - 17 +

Новый модульный Дом культуры открылся в деревне Шахматово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новый модульный Дом культуры в деревне Шахматово Чебаркульского района Челябинской области. Объект был построен осенью прошлого года, передает корреспондент URA.RU. «Старый местный Дом культуры был признан аварийным еще в 2011 году. Мы приняли решение открывать новые модульные ДК в тех местах, где есть в них потребность. Название „Победа“ очень символично», — отметил Текслер. Деревня Шахматово расположена в 17 километрах от Чебаркуля, здесь живут порядка 700 человек, есть школа и библиотека. В последние годы деревня стала популярна у челябинцев для покупки или строительства дач. Сейчас здесь занимаются несколько творческих коллективов разных возрастов. Аналогичный ДК построен в деревне Боровое. Новый ДК построен по модульной технологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алексей Текслер открыл ДК в деревне Шахматово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новый модульный Дом культуры в деревне Шахматово Чебаркульского района Челябинской области. Объект был построен осенью прошлого года, передает корреспондент URA.RU. «Старый местный Дом культуры был признан аварийным еще в 2011 году. Мы приняли решение открывать новые модульные ДК в тех местах, где есть в них потребность. Название „Победа“ очень символично», — отметил Текслер. Деревня Шахматово расположена в 17 километрах от Чебаркуля, здесь живут порядка 700 человек, есть школа и библиотека. В последние годы деревня стала популярна у челябинцев для покупки или строительства дач. Сейчас здесь занимаются несколько творческих коллективов разных возрастов. Аналогичный ДК построен в деревне Боровое.