13 января 2025

Губернатор Текслер открыл новый ДК в деревне под Чебаркулем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шахматово. Челябинск
Новый модульный Дом культуры открылся в деревне Шахматово Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новый модульный Дом культуры в деревне Шахматово Чебаркульского района Челябинской области. Объект был построен осенью прошлого года, передает корреспондент URA.RU.

«Старый местный Дом культуры был признан аварийным еще в 2011 году. Мы приняли решение открывать новые модульные ДК в тех местах, где есть в них потребность. Название „Победа“ очень символично», — отметил Текслер.

Деревня Шахматово расположена в 17 километрах от Чебаркуля, здесь живут порядка 700 человек, есть школа и библиотека. В последние годы деревня стала популярна у челябинцев для покупки или строительства дач. Сейчас здесь занимаются несколько творческих коллективов разных возрастов. Аналогичный ДК построен в деревне Боровое.

Шахматово. Челябинск
Новый ДК построен по модульной технологии
Фото:

Шахматово. Челябинск
Алексей Текслер открыл ДК в деревне Шахматово
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл новый модульный Дом культуры в деревне Шахматово Чебаркульского района Челябинской области. Объект был построен осенью прошлого года, передает корреспондент URA.RU. «Старый местный Дом культуры был признан аварийным еще в 2011 году. Мы приняли решение открывать новые модульные ДК в тех местах, где есть в них потребность. Название „Победа“ очень символично», — отметил Текслер. Деревня Шахматово расположена в 17 километрах от Чебаркуля, здесь живут порядка 700 человек, есть школа и библиотека. В последние годы деревня стала популярна у челябинцев для покупки или строительства дач. Сейчас здесь занимаются несколько творческих коллективов разных возрастов. Аналогичный ДК построен в деревне Боровое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...