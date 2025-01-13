Крещенские купания запретили в Сивинском округе Пермского края

Власти запретили массовые крещенские купания на территории Сивинского муниципального округа Пермского края. Причиной назвали слишком тонкий лед на местных водоемах.
«Запрещено проведение массовых купаний граждан на водных объектах муниципального округа в период православного праздника „Крещение Господне“», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Толщина льда на водоемах составляет менее 25 см, поясняют чиновники.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти организуют три официальные купели. Окунуться в ночь на 19 января можно будет в Свердловском и Мотовилихинском районах.
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