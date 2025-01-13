13 января 2025

Крещенские купания запретили в Сивинском округе Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Тонкий лед не позволил в этом году организовать купели в Сиве
Тонкий лед не позволил в этом году организовать купели в Сиве Фото:

Власти запретили массовые крещенские купания на территории Сивинского муниципального округа Пермского края. Причиной назвали слишком тонкий лед на местных водоемах.

«Запрещено проведение массовых купаний граждан на водных объектах муниципального округа в период православного праздника „Крещение Господне“», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Толщина льда на водоемах составляет менее 25 см, поясняют чиновники.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти организуют три официальные купели. Окунуться в ночь на 19 января можно будет в Свердловском и Мотовилихинском районах. 

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Власти запретили массовые крещенские купания на территории Сивинского муниципального округа Пермского края. Причиной назвали слишком тонкий лед на местных водоемах. «Запрещено проведение массовых купаний граждан на водных объектах муниципального округа в период православного праздника „Крещение Господне“», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Толщина льда на водоемах составляет менее 25 см, поясняют чиновники. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти организуют три официальные купели. Окунуться в ночь на 19 января можно будет в Свердловском и Мотовилихинском районах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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