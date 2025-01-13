13 января 2025

Прокуратура проведет проверку из-за пьяного врача в больнице Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за нетрезвого врача пришлось перенести несколько операций
Из-за нетрезвого врача пришлось перенести несколько операций Фото:

Прокуратура города Коркино (Челябинская область) проведет проверку по факту нахождения на рабочем месте пьяного врача местной больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены прокуратурой города на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что проверка проводится по результатам мониторинга СМИ. Ранее появилось видео с сотрудником больницы, оказавшемся на работе нетрезвым. По словам автора видео, в результате инцидента одному из пациентов пришлось перенести операцию.

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Прокуратура города Коркино (Челябинская область) проведет проверку по факту нахождения на рабочем месте пьяного врача местной больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены прокуратурой города на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что проверка проводится по результатам мониторинга СМИ. Ранее появилось видео с сотрудником больницы, оказавшемся на работе нетрезвым. По словам автора видео, в результате инцидента одному из пациентов пришлось перенести операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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