Прокуратура проведет проверку из-за пьяного врача в больнице Коркино

Прокуратура города Коркино (Челябинская область) проведет проверку по факту нахождения на рабочем месте пьяного врача местной больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены прокуратурой города на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе добавили, что проверка проводится по результатам мониторинга СМИ. Ранее появилось видео с сотрудником больницы, оказавшемся на работе нетрезвым. По словам автора видео, в результате инцидента одному из пациентов пришлось перенести операцию.
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