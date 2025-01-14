ВС РФ захватили в плен группу бойцов ВСУ, в их числе — колумбийский наемник, в Суджанском районе. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В Суджанском районе российские войска взяли в плен группу украинских солдат. Среди них также есть колумбийский наемник», — отметили в ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
На допросе наемник рассказал о схемах вербовки иностранных наемников разведкой Украины. Также он раскрыл имена, адреса и номера телефонов иностранных рекрутов, которые служат в иностранном легионе. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер». Помимо этого, наемник рассказал о том, что украинское командование использует иностранных медиков в качестве пушечного мяса либо заставляет их стрелять по тем военным ВСУ, которые отступают со своих позиций.
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