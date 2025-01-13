Вредители атакуют дачи курганцев из-за теплой зимы: как обезопасить участок

Аномально теплая зима 2024-2025 годов в Курганской области представляет определенные риски для дачников. Условия благоприятны для вредителей, которые выживут и расплодятся. Об этом, а также о том, как дачникам обезопасить участок, URA.RU рассказали в Курганском госуниверситете.
«Самый главный риск теплой зимы — это более благоприятные условия для перезимовки возбудителей болезней и особенно вредителей. Поэтому необходимо подготовиться к более раннему их выходу с зимовки, а также своевременным качественным обработкам», — отметили эксперты.
В частности, следует уделить внимание обработке против таких распространенных вредителей, как тля, нестадные саранчовые, клоп вредная черепашка, хлебная блошка, пшеничный трипс, капустная моль и другие. В садах — кольчатый шелкопряд, плодожорки, в теплицах — белокрылка и паутинные клещи. Даже если садоводы с осени обработали свои участки, то через три месяца препарат уже бесполезен. Вредители при этом зимуют в опавших листьях, в земле, на коре деревьев.
Кроме того, аграриям следует уделить внимание подготовке семян к посеву и подготовке почвы. Из-за неблагоприятных условий осени возможно снижение энергии прорастания и всхожести посевного материала. При всем при этом, погодные условия зимы благоприятны для озимых культур. В некоторых округах образуется ледяная корка, но угрозы озимым нет.
Текущая аномально теплая зима в Курганской области продолжает тенденцию повышенных температур, которая началась еще в конце прошлого года. Согласно прогнозам народного синоптика Ильи Винштейна, уже в последний день 2024 года и первый день 2025 года в Кургане наблюдались температуры выше климатической нормы на 6-11 градусов, что способствовало созданию благоприятных условий для зимовки вредителей и болезнетворных агентов.
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