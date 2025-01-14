В Кремле назвали важным событием подписание договора с Ираном

В Кремле подтвердили важность предстоящего подписания договора с Ираном. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это событие является ключевым моментом визита иранского официального лица Масуда Пезешкиана.
«Мы не будем с анонсами забегать вперед. Могу подтвердить, что подписание этого договора — важная составляющая визита господина Пезешкиана. Для нас это важное событие», — заявил Песков во время брифинга. Когда договор будет подписан, лидеры выступят с заявлениями для СМИ.
Ранее было объявлено о готовности Ирана и России заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, информацию об этом предоставил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.
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