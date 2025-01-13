13 января 2025

В Перми продается цветочный магазин за полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение магазина находится в аренде
Помещение магазина находится в аренде Фото:

В центре Перми продается магазин по продаже цветов. Помещение площадью 30 квадратных метров находится в аренде. Стоимость бизнеса — 550 тысяч рублей.

«Магазин действующий. Аренда места не большая. Есть подсобное помещение и комната для отдыха», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Причиной продажи указано отсутствие времени.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми на продажу выставлен гастробар Shtopor. Цена готового бизнеса составляла 800 тысяч рублей. 

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В центре Перми продается магазин по продаже цветов. Помещение площадью 30 квадратных метров находится в аренде. Стоимость бизнеса — 550 тысяч рублей. «Магазин действующий. Аренда места не большая. Есть подсобное помещение и комната для отдыха», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Причиной продажи указано отсутствие времени. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми на продажу выставлен гастробар Shtopor. Цена готового бизнеса составляла 800 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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