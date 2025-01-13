В Перми продается цветочный магазин за полмиллиона рублей

Помещение магазина находится в аренде
В центре Перми продается магазин по продаже цветов. Помещение площадью 30 квадратных метров находится в аренде. Стоимость бизнеса — 550 тысяч рублей.
«Магазин действующий. Аренда места не большая. Есть подсобное помещение и комната для отдыха», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Причиной продажи указано отсутствие времени.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми на продажу выставлен гастробар Shtopor. Цена готового бизнеса составляла 800 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!