Пермякам пришлось спать на полу аэропорта в Баку из-за задержки рейса

Пассажирам, застрявшим в Баку из-за задержки рейса в Пермь, пришлось спать на полу терминала аэропорта. Вылет задержали на 14 часов из-за погодных условий. Перевозчик, авиакомпания «ИрАвиа», не предоставила пассажирам, среди которых были дети, гостиницу.
«Самолет должен был отправиться в Пермь 13 января в 23:55, но вылет переносили пять раз. 100 пассажиров рейса, в числе которых были дети, спали прямо на полу в здании терминала аэропорта», — рассказал 59.RU один из пассажиров. По его словам, представители авиакомпании, не объясняя причину задержки рейса, просто «сбежали из аэропорта».
В беседе с 59.RU представитель «ИрАэро» пояснил, что всем пассажирам задержанного рейса своевременно предоставили питание и воду. Все это время они находились в «чистой» зоне аэропорта.
В начале января в пермском аэропорту Большое Савино задержали рейсы авиакомпаний «Победа» и «Икар». Причиной послужили неопознанные движущиеся метки на радаре.
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