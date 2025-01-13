13 января 2025

Пермякам пришлось спать на полу аэропорта в Баку из-за задержки рейса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка рейса «Пермь-Баку» переносилась пять раз
Отправка рейса «Пермь-Баку» переносилась пять раз Фото:

Пассажирам, застрявшим в Баку из-за задержки рейса в Пермь, пришлось спать на полу терминала аэропорта. Вылет задержали на 14 часов из-за погодных условий. Перевозчик, авиакомпания «ИрАвиа», не предоставила пассажирам, среди которых были дети, гостиницу.

«Самолет должен был отправиться в Пермь 13 января в 23:55, но вылет переносили пять раз. 100 пассажиров рейса, в числе которых были дети, спали прямо на полу в здании терминала аэропорта», — рассказал 59.RU один из пассажиров. По его словам, представители авиакомпании, не объясняя причину задержки рейса, просто «сбежали из аэропорта».

В беседе с 59.RU представитель «ИрАэро» пояснил, что всем пассажирам задержанного рейса своевременно предоставили питание и воду. Все это время они находились в «чистой» зоне аэропорта.

В начале января в пермском аэропорту Большое Савино задержали рейсы авиакомпаний «Победа» и «Икар». Причиной послужили неопознанные движущиеся метки на радаре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирам, застрявшим в Баку из-за задержки рейса в Пермь, пришлось спать на полу терминала аэропорта. Вылет задержали на 14 часов из-за погодных условий. Перевозчик, авиакомпания «ИрАвиа», не предоставила пассажирам, среди которых были дети, гостиницу. «Самолет должен был отправиться в Пермь 13 января в 23:55, но вылет переносили пять раз. 100 пассажиров рейса, в числе которых были дети, спали прямо на полу в здании терминала аэропорта», — рассказал 59.RU один из пассажиров. По его словам, представители авиакомпании, не объясняя причину задержки рейса, просто «сбежали из аэропорта». В беседе с 59.RU представитель «ИрАэро» пояснил, что всем пассажирам задержанного рейса своевременно предоставили питание и воду. Все это время они находились в «чистой» зоне аэропорта. В начале января в пермском аэропорту Большое Савино задержали рейсы авиакомпаний «Победа» и «Икар». Причиной послужили неопознанные движущиеся метки на радаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...