«Страдания остались позади»: к гробу Добровольской несут белые розы. Фоторепортаж

В Москве прощаются с Евгенией Добровольской
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В столице проходит церемония прощания с Евгенией Добровольской
В столице проходит церемония прощания с Евгенией Добровольской Фото:

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Евгенией Добровольской проходит сегодня, 14 января, на главной сцене Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова. На прощание с актрисой собрались ее родственники, друзья, коллеги и поклонники. В 13:00 по московскому времени состоится церемония отпевания в церкви святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Как проходит церемония прощания с Евгенией Добровольской — в фоторепортаже URA.RU.

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Церемония прощания с заслуженной артисткой России Евгенией Добровольской проходит сегодня, 14 января, на главной сцене Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова. На прощание с актрисой собрались ее родственники, друзья, коллеги и поклонники. В 13:00 по московскому времени состоится церемония отпевания в церкви святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Как проходит церемония прощания с Евгенией Добровольской — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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