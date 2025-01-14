Церемония прощания с заслуженной артисткой России Евгенией Добровольской проходит сегодня, 14 января, на главной сцене Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова. На прощание с актрисой собрались ее родственники, друзья, коллеги и поклонники. В 13:00 по московскому времени состоится церемония отпевания в церкви святителя Николая на Трех Горах. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Как проходит церемония прощания с Евгенией Добровольской — в фоторепортаже URA.RU.
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