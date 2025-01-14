Челябинские алкомаркеты перед праздниками увеличили продажи вдвое

14 января 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Алкомаркеты увеличили планы продаж в декабре на 50 — 100% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Алкомаркеты Челябинской области перед Новым годом увеличили планы продаж вдвое. Как сообщил URA.RU кавист винотеки «Мавт» Артем Полукеев, это стандартная практика магазинов спиртного в декабре. «Если говорить про декабрь, то планы обычно увеличиваются на 50 — 100%. Первая неделя января идет бодро. Люди заканчивают праздник — ходят в гости, дарят подарки. Далее происходит спад — начинается раскачка в рабочий режим», — заявил Полукеев. Среди отечественного алкоголя, челябинцы больше предпочитают покупать вино. За последние пять лет качество и ассортимент брендов выросли, отметил эксперт. Притом зимой покупатели больше предпочитают крепкое спиртное, а летом выбирают слабоалкогольные напитки и вина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алкомаркеты Челябинской области перед Новым годом увеличили планы продаж вдвое. Как сообщил URA.RU кавист винотеки «Мавт» Артем Полукеев, это стандартная практика магазинов спиртного в декабре. «Если говорить про декабрь, то планы обычно увеличиваются на 50 — 100%. Первая неделя января идет бодро. Люди заканчивают праздник — ходят в гости, дарят подарки. Далее происходит спад — начинается раскачка в рабочий режим», — заявил Полукеев. Среди отечественного алкоголя, челябинцы больше предпочитают покупать вино. За последние пять лет качество и ассортимент брендов выросли, отметил эксперт. Притом зимой покупатели больше предпочитают крепкое спиртное, а летом выбирают слабоалкогольные напитки и вина.