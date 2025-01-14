Челябинские алкомаркеты перед праздниками увеличили продажи вдвое

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Алкоголь и энергетики. Тюмень, бутылки, алкоголь, вино, бутылки с алкоголем, бутылки вина
Алкомаркеты увеличили планы продаж в декабре на 50 — 100% Фото:

Алкомаркеты Челябинской области перед Новым годом увеличили планы продаж вдвое. Как сообщил URA.RU кавист винотеки «Мавт» Артем Полукеев, это стандартная практика магазинов спиртного в декабре.

«Если говорить про декабрь, то планы обычно увеличиваются на 50 — 100%. Первая неделя января идет бодро. Люди заканчивают праздник — ходят в гости, дарят подарки. Далее происходит спад — начинается раскачка в рабочий режим», — заявил Полукеев.

Среди отечественного алкоголя, челябинцы больше предпочитают покупать вино. За последние пять лет качество и ассортимент брендов выросли, отметил эксперт. Притом зимой покупатели больше предпочитают крепкое спиртное, а летом выбирают слабоалкогольные напитки и вина.

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Алкомаркеты Челябинской области перед Новым годом увеличили планы продаж вдвое. Как сообщил URA.RU кавист винотеки «Мавт» Артем Полукеев, это стандартная практика магазинов спиртного в декабре. «Если говорить про декабрь, то планы обычно увеличиваются на 50 — 100%. Первая неделя января идет бодро. Люди заканчивают праздник — ходят в гости, дарят подарки. Далее происходит спад — начинается раскачка в рабочий режим», — заявил Полукеев. Среди отечественного алкоголя, челябинцы больше предпочитают покупать вино. За последние пять лет качество и ассортимент брендов выросли, отметил эксперт. Притом зимой покупатели больше предпочитают крепкое спиртное, а летом выбирают слабоалкогольные напитки и вина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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