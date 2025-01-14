Жога проведет форум «Патриоты Урала» в Чебаркуле

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Артем Жога соберет волонтеров со всего Урала
Артем Жога соберет волонтеров со всего Урала Фото:

Один день остался до конца регистрации на форум «Патриоты Урала», который состоится в Чебаркуле Челябинской области по инициативе уральского полпреда Артема Жоги 20 февраля. Как сообщает пресс-служба полпреда, уже подано более 300 заявок.

«На пленарной сессии форума выступит полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. На данный момент подано свыше 300 заявок, больше всего от жителей Челябинской и Свердловской областей», — сообщили в пресс-службе.

Принять участие в форуме могут волонтеры, активисты и умельцы округа, которые поддерживают бойцов специальной военной операции. Он станет площадкой, где можно найти единомышленников, получить консультации и объединить усилия с коллегами для всесторонней помощи бойцам СВО. Регистрация участников открыта до 23:59 15 января.

Это будет уже второй форум «Патриоты Урала». Первый форум прошел в Верхней Пышме. На мероприятии собралось порядка 500 человек из всех регионов округа. В ходе него обсуждалась работа по поддержке бойцов СВО и их семей.

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Один день остался до конца регистрации на форум «Патриоты Урала», который состоится в Чебаркуле Челябинской области по инициативе уральского полпреда Артема Жоги 20 февраля. Как сообщает пресс-служба полпреда, уже подано более 300 заявок. «На пленарной сессии форума выступит полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. На данный момент подано свыше 300 заявок, больше всего от жителей Челябинской и Свердловской областей», — сообщили в пресс-службе. Принять участие в форуме могут волонтеры, активисты и умельцы округа, которые поддерживают бойцов специальной военной операции. Он станет площадкой, где можно найти единомышленников, получить консультации и объединить усилия с коллегами для всесторонней помощи бойцам СВО. Регистрация участников открыта до 23:59 15 января. Это будет уже второй форум «Патриоты Урала». Первый форум прошел в Верхней Пышме. На мероприятии собралось порядка 500 человек из всех регионов округа. В ходе него обсуждалась работа по поддержке бойцов СВО и их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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