ФСБ внесла «Уральскую Республику» в список террористических организаций

Движение признали террористическим по решению Верховного суда Фото: Анна Майорова © URA.RU

ФСБ России включила «Уральскую Республику» в список террористических движений, выделив ее как структурное подразделение «Форума свободных государств пост-России»*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно списку, «Уральскую Республику» признали террористической по решению Верховного суда. Последний раз перечень обновляли 28 декабря 2024 года.

Уральскую Республику предложил создать тогдашний глава областной администрации Эдуард Россель в июле 1993 года. В ее состав предлагали включить Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую области, Коми-Пермяцкий автономный округ, Татарстан и Башкирию. Для региона Россель добивался финансового равноправия. В ноябре того же года республику ликвидировали указом президента России Бориса Ельцина.

Позднее Россель заявлял, что не собирался создавать республику с губернатором и без национального принципа. По его словам, после созревания политической ситуации он намеревался отказаться от статуса республики, подчеркнув равенство региона с другими.

* — террористическая организация, запрещенная в России.