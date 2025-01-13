13 января 2025

В ХМАО отменяют крещенские купания на реках

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания отменяют из-за теплой погоды
Крещенские купания отменяют из-за теплой погоды Фото:

В Югре из-за потепления отменяют крещенские купания на водоемах. В Нижневартовске искусственные купели оборудуют на берегу, сообшили URA.RU в местном ГИМС.

«Искусственные купели в Нижневартовске будут оборудованы на берегу. На лед пускать людей не будут», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. Лед на реке очень слоистый, а поверхность залита водой.

В Ханты-Мансийске также отменили купания на реке из-за аномально теплой зимы. «Купель [в Ханты-Мансийске] открыта не будет», — рассказал в эфире начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС ХМАО Сергей Замятин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко потеплеет на Крещение. В середине недели температура воздуха в городах округа опустится до -20, а к празднику поднимется до -8.

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В Югре из-за потепления отменяют крещенские купания на водоемах. В Нижневартовске искусственные купели оборудуют на берегу, сообшили URA.RU в местном ГИМС. «Искусственные купели в Нижневартовске будут оборудованы на берегу. На лед пускать людей не будут», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. Лед на реке очень слоистый, а поверхность залита водой. В Ханты-Мансийске также отменили купания на реке из-за аномально теплой зимы. «Купель [в Ханты-Мансийске] открыта не будет», — рассказал в эфире начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС ХМАО Сергей Замятин. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко потеплеет на Крещение. В середине недели температура воздуха в городах округа опустится до -20, а к празднику поднимется до -8.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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