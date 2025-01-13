В ХМАО отменяют крещенские купания на реках

В Югре из-за потепления отменяют крещенские купания на водоемах. В Нижневартовске искусственные купели оборудуют на берегу, сообшили URA.RU в местном ГИМС.
«Искусственные купели в Нижневартовске будут оборудованы на берегу. На лед пускать людей не будут», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. Лед на реке очень слоистый, а поверхность залита водой.
В Ханты-Мансийске также отменили купания на реке из-за аномально теплой зимы. «Купель [в Ханты-Мансийске] открыта не будет», — рассказал в эфире начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС ХМАО Сергей Замятин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко потеплеет на Крещение. В середине недели температура воздуха в городах округа опустится до -20, а к празднику поднимется до -8.
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