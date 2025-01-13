В Большесосновском округе Пермского края 14 января произошло ДТП с участием двух легковушек и двух грузовиков. Об этом в Telegram сообщила Госавтоинспекция Прикамья. Предварительно виновником аварии назван водитель автомобиля «Лада Калина» 1956 года рождения — он выехал на «встречку», где столкнулся с фурой.
«Около 10:50 часов на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к г. Ижевск) водитель автомобиль „Лада Калина“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „Фредлайнер“. От удара автомобиль „Лада“ отбросило в двигающийся навстречу автомобиль „КАМАЗ“. Также механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль „Нива“», — рассказали в Госавтоинспекции.
Предварительной установлено, что водитель «Калины» не выбрал безопасную для движения скорость и не учел дорожные и метеоусловия, что и привело к ДТП. В результате аварии он погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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