13 января 2025

Водитель «Калины» погиб, устроив массовое ДТП на пермской трассе. Видео

В Пермском крае из-за водителя «Калины» произошло массовое ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автомобиля «Лада Калина» погиб на месте аварии
Водитель автомобиля «Лада Калина» погиб на месте аварии Фото:

В Большесосновском округе Пермского края 14 января произошло ДТП с участием двух легковушек и двух грузовиков. Об этом в Telegram сообщила Госавтоинспекция Прикамья. Предварительно виновником аварии назван водитель автомобиля «Лада Калина» 1956 года рождения — он выехал на «встречку», где столкнулся с фурой.

«Около 10:50 часов на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к г. Ижевск) водитель автомобиль „Лада Калина“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „Фредлайнер“. От удара автомобиль „Лада“ отбросило в двигающийся навстречу автомобиль „КАМАЗ“. Также механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль „Нива“», — рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительной установлено, что водитель «Калины» не выбрал безопасную для движения скорость и не учел дорожные и метеоусловия, что и привело к ДТП. В результате аварии он погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Большесосновском округе Пермского края 14 января произошло ДТП с участием двух легковушек и двух грузовиков. Об этом в Telegram сообщила Госавтоинспекция Прикамья. Предварительно виновником аварии назван водитель автомобиля «Лада Калина» 1956 года рождения — он выехал на «встречку», где столкнулся с фурой. «Около 10:50 часов на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к г. Ижевск) водитель автомобиль „Лада Калина“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „Фредлайнер“. От удара автомобиль „Лада“ отбросило в двигающийся навстречу автомобиль „КАМАЗ“. Также механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль „Нива“», — рассказали в Госавтоинспекции. Предварительной установлено, что водитель «Калины» не выбрал безопасную для движения скорость и не учел дорожные и метеоусловия, что и привело к ДТП. В результате аварии он погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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