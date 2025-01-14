Уральская авиабаза получила 26 новых машин для тушения лесных пожаров

Уральская авиабаза получила 23 машины «Соболь» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловская область начала готовиться к весенним лесным пожарам, об угрозе которых (из-за маслоснежного начала зимы) говорил на предновогоднем совещании губернатор Евгений Куйвашев. Уральская авиабаза получила три УАЗ Patriot и 23-ти ГАЗ «Соболь». Они предназначены для патрулирования и ликвидации очагов возгорания. Ключи сотрудникам в Сысертском отделении вручили первый замгубернатора Алексей Шмыков и министр природных ресурсов Денис Мамонтов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы традиционно закупаем малые лесопатрульные комплексы. Это основная наша боевая единица. Машины на базе автомобиля „Соболь“, он же ГАЗ. Она зарекомендовала себя хорошо, имеет высокую проходимость. Более того, „Соболь“ гораздо лучше и легче проходит межремотные периоды, проще в эксплуатации», — заявил Мамонтов, подчеркнув, что по технике регион обеспечен на 100% и готов к новому пожароопасному сезону.

Каждая машина «Соболь» вмещает в себя бригаду из пяти человек. Автомобили имеют все необходимое для тушения лесных пожаров, в частности, топоры, багры, ранцы, помпы, рукава. К началу сезона их оснастят системами ГЛОНАСС.

«Большой объем именно таких комплексов был в 2012 году, то есть это более 10 лет назад. Восемь в 2023 году и один в 2024, это по федеральной программе. Что сегодня — это приобретено в конце 2024-го года уже за счет областных средств по поручению губернатора Евгений Куйвашева», — добавил Шмыков.

Всего за пять лет, с 2019 года, регион получил за счет средств федерального (по программе «Экология») и областного бюджета 306 машин и 2219 единиц различного оборудования. После сложного пожароопасного сезона 2023 года внимание к обновлению техники со стороны властей усилилось. В 2024 году регион закупил новую гусеничную технику, тягачи для их перевозки, большие автоцистерны на базе автомобиля «Урал».

Дмитрий Кузенин, Денис Мамонтов, Алексей Шмыков (слева направо) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ключи от машин вручили сотрудникам авиабазы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудники авиабазы, занимающиеся тушением лесных пожаров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Алексей Шмыков вручил ключи от новой машины УАЗ Patriot Фото: Размик Закарян © URA.RU

УАЗ Patriot выйдут на патрулирование лесов региона Фото: Размик Закарян © URA.RU

ГАЗ «Соболь» предназначены для бригады из пяти человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Соболи» оснащены специальным оборудованием для тушения пожаров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Алексей Шмыков проехался на машине «Соболь» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Денис Мамонтов попробовал в работе УАЗ Patriot Фото: Размик Закарян © URA.RU