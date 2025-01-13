Тюменский бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве, получил подряд на Ямале

Тюменский бизнесмен, экс-депутат и учредитель компании «ООО Армат-М» Рудик Манукян получил подряд на содержание улично-дорожной сети Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщил мэр города Алексей Романов.
«Подрядчик с 1 января вышел новый. Наша погода проверяет его на прочность. Вчера в городе все замело, но оперативную уборку никто не отменял. Дорожники ликвидируют последствия снегопада», — передает Романов в своем telegram-канале.
Ранее подрядом владела компания «Севердорстрой», сотрудник которой стал фигурантом коррупционного дела. Суд Ноябрьска повторно признал виновными в коррупционных преступлениях экс-сотрудника «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова и замдиректора компании Магамада Алиева, в отношении которых ранее вынесенный приговор был отменен судом ЯНАО.
Несмотря на то, что мэрия выражает исключительно надежду в новом подрядчике, не делая оценок работы заранее, в медиаполе у компании тюменского бизнесмена уже появились оппоненты. С первых дней работы у нового ответственного за уборку появились те, кто недовольны работой.
«Вы откуда этого „подрядчика“ нашли? У него, подрядчика, абсолютно нет понимания по зимнему содержанию городских автодорог. Работы ведутся без обозначения места работы соответствующими дорожными знаками, а даже если они установлены, то хочется смеяться. Сегодня навстречу проехало четыре КДМ (комбинированные дорожные машины, — прим. ред.) со скоростными отвалами, только у одного был опущен отвал», — написал Руст Муратов в комментариях к посту в VK.
На защиту встали сотрудники нового подрядчика, объяснившие, что якобы после потерянной работы именно они создают негативный имидж «Армату». «Многочисленные „выгодчики“, потерявшие работу, пытаются создать негативный имидж для организации, которая только начинает свою работу в городе», — пишет водитель подрядчика.
В пресс-службу мэрии отправлен запрос, с просьбой узнать, известно ли об учредителе нового подрядчика. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что скандальных дорожников в Ноябрьске сменит предприятие из Тюмени. В прошлом компанию «Севердорстрой» привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог и незаконное вознаграждение от юридического лица, вследствие чего компания не смогла принять участие в конкурсе на новый контракт с администрацией Ноябрьска.
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