Лекарства возглавили топ самых подорожавших в Кургане товаров, уступив бензину

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Медикаменты подорожали в Кургане на 12 процентов
Медикаменты подорожали в Кургане на 12 процентов Фото:

В Курганской области зафиксирован значительный рост цен на лекарства, которые возглавили список самых подорожавших товаров в регионе. На втором месте — бензин. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

«Индекс цен на медикаменты в ноябре 2024 года достиг 112,7% по сравнению с декабрем предыдущего года. Наиболее заметное подорожание наблюдается у препарата бисакодила, цена которого увеличилась на 90%. Наименьшее у синупрет — он подешевел на 13%», — отмечают специалисты.

Помимо лекарств, в Курганской области также отмечен рост цен на автомобильный бензин. Он прибавил в цене 9,7%. Наибольшее подорожание отмечено на бензин автомобильный марки АИ-98 (+20%), АИ-92 подскочил на 9%.

На третьей позиции строительные материалы — они подорожали на 9%. Наибольшее подорожание замечено на доску обрезную — плюс 28%. Ламинат при этом подешевел на 0,5%.

Значительный рост цен в Курганской области не ограничивается только медикаментами и бензином, но также затрагивает рынок недвижимости. Ранее в этом регионе был зафиксирован рост стоимости вторичного жилья, где цена за квадратный метр увеличилась на 11%, а общая стоимость квартир выросла почти на 15% за 2024 год. Это свидетельствует о широкомасштабных экономических изменениях, влияющих на различные секторы потребительского рынка.

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В Курганской области зафиксирован значительный рост цен на лекарства, которые возглавили список самых подорожавших товаров в регионе. На втором месте — бензин. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. «Индекс цен на медикаменты в ноябре 2024 года достиг 112,7% по сравнению с декабрем предыдущего года. Наиболее заметное подорожание наблюдается у препарата бисакодила, цена которого увеличилась на 90%. Наименьшее у синупрет — он подешевел на 13%», — отмечают специалисты. Помимо лекарств, в Курганской области также отмечен рост цен на автомобильный бензин. Он прибавил в цене 9,7%. Наибольшее подорожание отмечено на бензин автомобильный марки АИ-98 (+20%), АИ-92 подскочил на 9%. На третьей позиции строительные материалы — они подорожали на 9%. Наибольшее подорожание замечено на доску обрезную — плюс 28%. Ламинат при этом подешевел на 0,5%. Значительный рост цен в Курганской области не ограничивается только медикаментами и бензином, но также затрагивает рынок недвижимости. Ранее в этом регионе был зафиксирован рост стоимости вторичного жилья, где цена за квадратный метр увеличилась на 11%, а общая стоимость квартир выросла почти на 15% за 2024 год. Это свидетельствует о широкомасштабных экономических изменениях, влияющих на различные секторы потребительского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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