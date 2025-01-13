13 января 2025

Волонтер из ХМАО погиб на Донбассе во время атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтер Сергей Чернышев погиб из-за атаки ВСУ
Волонтер Сергей Чернышев погиб из-за атаки ВСУ Фото:

Волонтер из Нижневартовска Сергей Чернышев погиб на Донбассе во время атаки ВСУ. Мужчина со своими напарниками привез помощь бойцам СВО в Авдеевку, когда в их машину попал вражеский дрон.

«Под Авдеевкой волонтеры едва успели разгрузить собранную для земляков, сражающихся на передовой, помощь и отправиться в обратный путь, как в „Газель“ ударил дрон ВСУ. Автомобиль сгорел дотла», — сообщает telegram-канал «Югра Солдату».

Мужчины выехали с грузом из Нижневартовска в ночь с 8 на 9 января. Враги нанесли удар по заведомо пустой гражданской машине. Товарищи погибшего — Сергей Кучеренко и Василий Маркин сейчас находятся в больнице с ранениями.

«Выражаю соболезнование членам семьи погибшего. Мы не понаслышке знаем, что эта работа трудна и опасна. За время миссий слава Богу ни один доброволец не погиб и не получил тяжелых ранений, но было шесть случаев контузий во время развоза адресных посылок которых уже доставлено более 21000 по всей линии боевого соприкосновения», — сообщил URA.RU глава гумкорпуса Югры Эдуард Логинов.

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Волонтер из Нижневартовска Сергей Чернышев погиб на Донбассе во время атаки ВСУ. Мужчина со своими напарниками привез помощь бойцам СВО в Авдеевку, когда в их машину попал вражеский дрон. «Под Авдеевкой волонтеры едва успели разгрузить собранную для земляков, сражающихся на передовой, помощь и отправиться в обратный путь, как в „Газель“ ударил дрон ВСУ. Автомобиль сгорел дотла», — сообщает telegram-канал «Югра Солдату». Мужчины выехали с грузом из Нижневартовска в ночь с 8 на 9 января. Враги нанесли удар по заведомо пустой гражданской машине. Товарищи погибшего — Сергей Кучеренко и Василий Маркин сейчас находятся в больнице с ранениями. «Выражаю соболезнование членам семьи погибшего. Мы не понаслышке знаем, что эта работа трудна и опасна. За время миссий слава Богу ни один доброволец не погиб и не получил тяжелых ранений, но было шесть случаев контузий во время развоза адресных посылок которых уже доставлено более 21000 по всей линии боевого соприкосновения», — сообщил URA.RU глава гумкорпуса Югры Эдуард Логинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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