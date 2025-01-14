В Челябинске вузы и сузы начали проводить дни открытых дверей для подготовки к приемной кампании. В Южно-Уральском госуниверситете знакомство абитуриентов с вузом пройдет 19 января, сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения.
«В главном корпусе в 11:00 будет организована встреча с представителями высших школ. Они расскажут будущим студентам о количестве бюджетных мест, направлениях, перспективах карьерного роста и заинтересованности предприятий», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.
В пресс-службе отметили, что официальная часть пройдет с руководством приемной комиссии. Выпускникам расскажут о нюансах поступления в 2025 году, правилах приема и дополнительных баллах.
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