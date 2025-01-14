В Курганской области еще в двух округах отменили крещенские купания

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Крещенские купания отменены в Курганской области
Крещенские купания отменены в Курганской области Фото:

В Курганской области в селе Белозерское и Шумихинском округе принято решение об отмене крещенских купаний. Ранее запрет озвучили в Катайском округе. Причиной стали неблагоприятные условия: обмеление реки и тонкий лед на водоемах, как сообщают местные администрации в социальных сетях.

«Из-за обмеления реки и тонкого льда на водоемах мы вынуждены отменить традиционные крещенские купания в интересах безопасности жителей», — сообщают администрации округов.

Дополнительные меры безопасности и предостережения были приняты администрациями округов, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи на воде. Отмена купаний является мерой предосторожности, учитывая текущие погодные условия и состояние водоемов в регионе.

В Катайском округе и в самом Катайске также отменили крещенские купания. Из-за низкой глубины воды и невозможности оборудования проруби, власти и духовенство призывали жителей к соблюдению мер безопасности и ограничению купаний, предлагая обливание водой в домашних условиях.

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В Курганской области в селе Белозерское и Шумихинском округе принято решение об отмене крещенских купаний. Ранее запрет озвучили в Катайском округе. Причиной стали неблагоприятные условия: обмеление реки и тонкий лед на водоемах, как сообщают местные администрации в социальных сетях. «Из-за обмеления реки и тонкого льда на водоемах мы вынуждены отменить традиционные крещенские купания в интересах безопасности жителей», — сообщают администрации округов. Дополнительные меры безопасности и предостережения были приняты администрациями округов, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи на воде. Отмена купаний является мерой предосторожности, учитывая текущие погодные условия и состояние водоемов в регионе. В Катайском округе и в самом Катайске также отменили крещенские купания. Из-за низкой глубины воды и невозможности оборудования проруби, власти и духовенство призывали жителей к соблюдению мер безопасности и ограничению купаний, предлагая обливание водой в домашних условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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