В Курганской области еще в двух округах отменили крещенские купания

В Курганской области в селе Белозерское и Шумихинском округе принято решение об отмене крещенских купаний. Ранее запрет озвучили в Катайском округе. Причиной стали неблагоприятные условия: обмеление реки и тонкий лед на водоемах, как сообщают местные администрации в социальных сетях.
«Из-за обмеления реки и тонкого льда на водоемах мы вынуждены отменить традиционные крещенские купания в интересах безопасности жителей», — сообщают администрации округов.
Дополнительные меры безопасности и предостережения были приняты администрациями округов, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи на воде. Отмена купаний является мерой предосторожности, учитывая текущие погодные условия и состояние водоемов в регионе.
В Катайском округе и в самом Катайске также отменили крещенские купания. Из-за низкой глубины воды и невозможности оборудования проруби, власти и духовенство призывали жителей к соблюдению мер безопасности и ограничению купаний, предлагая обливание водой в домашних условиях.
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