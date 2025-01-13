Галерея «Пермский период» надеется собрать деньги на ремонт, продав приклеенную к стене на скотч морковь. Инсталляцию Анатолия Саклакова назвали «Снеговик». Это работа-подражание известному банану, который был продан на Sotheby»s за $6,2 млн, поясняют в музее.
«Инсталляция „Снеговик“. Морковь, скотч, авторская техника. Автор: Саклаков А.А. Прекрасный современный образец актуального искусства. Оммаж произведению „Комедиант“ Маурицио Каттелана, проданному, между прочим, за $6,2 млн», — говорится в объявлении о благотворительном аукционе на странице галереи «Пермский период» в соцсети «ВКонтакте».
Итоги аукциона подведут 25 февраля. Его победитель получит сам объект, фото на его фоне, а также «безмерную благодарность» галереи и годовой абонемент на ее посещение.
Инсталляция «Комедиант» — приклеенный скотчем к стене банан — авторства Маурицио Каттелана в ноябре 2024 года была продана на аукционе в Нью-Йорке за $6,2 млн. Работу купил китайский коллекционер и основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сунь.
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