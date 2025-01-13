13 января 2025

В Перми музей выставил на аукцион свой вариант инсталляции, проданной в США за 6,2 млн долларов. Фото

Галерея «Пермский период» продает приклеенную к стене на скотч морковь
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми морковь превратили в произведение искусства
В Перми морковь превратили в произведение искусства Фото:

Галерея «Пермский период» надеется собрать деньги на ремонт, продав приклеенную к стене на скотч морковь. Инсталляцию Анатолия Саклакова назвали «Снеговик». Это работа-подражание известному банану, который был продан на Sotheby»s за $6,2 млн, поясняют в музее.

«Инсталляция „Снеговик“. Морковь, скотч, авторская техника. Автор: Саклаков А.А. Прекрасный современный образец актуального искусства. Оммаж произведению „Комедиант“ Маурицио Каттелана, проданному, между прочим, за $6,2 млн», — говорится в объявлении о благотворительном аукционе на странице галереи «Пермский период» в соцсети «ВКонтакте».

Итоги аукциона подведут 25 февраля. Его победитель получит сам объект, фото на его фоне, а также «безмерную благодарность» галереи и годовой абонемент на ее посещение.

Инсталляция «Комедиант» — приклеенный скотчем к стене банан — авторства Маурицио Каттелана в ноябре 2024 года была продана на аукционе в Нью-Йорке за $6,2 млн. Работу купил китайский коллекционер и основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сунь.

Анатолий Саклаков и его «Снеговик»
Анатолий Саклаков и его «Снеговик»
Фото:
Инсталляция «Комедиант» Маурицио Каттелана
Инсталляция «Комедиант» Маурицио Каттелана
Фото:

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Галерея «Пермский период» надеется собрать деньги на ремонт, продав приклеенную к стене на скотч морковь. Инсталляцию Анатолия Саклакова назвали «Снеговик». Это работа-подражание известному банану, который был продан на Sotheby»s за $6,2 млн, поясняют в музее. «Инсталляция „Снеговик“. Морковь, скотч, авторская техника. Автор: Саклаков А.А. Прекрасный современный образец актуального искусства. Оммаж произведению „Комедиант“ Маурицио Каттелана, проданному, между прочим, за $6,2 млн», — говорится в объявлении о благотворительном аукционе на странице галереи «Пермский период» в соцсети «ВКонтакте». Итоги аукциона подведут 25 февраля. Его победитель получит сам объект, фото на его фоне, а также «безмерную благодарность» галереи и годовой абонемент на ее посещение. Инсталляция «Комедиант» — приклеенный скотчем к стене банан — авторства Маурицио Каттелана в ноябре 2024 года была продана на аукционе в Нью-Йорке за $6,2 млн. Работу купил китайский коллекционер и основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сунь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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