«Хотела закопать в лесу»: свердловчанка охотилась за детьми у дома

В Нижнем Тагиле женщина ловила детей у дома, чтобы увезти в лес и убить

Все произошло в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подозрительная женщина бегала за детьми у дома и кричала, что увезет их в лес, чтобы убить и закопать. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«Это произошло в Ленинском районе. Она подходила к детям, просила показать дневники. Потом предлагала довезти до школы. Когда к ней вышла одна из родительниц, чтобы разобраться, то женщина ей сказала, что хочет вывезти детей в лес, убить и закопать», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, к дому вызвали сотрудников полиции. Потом женщину якобы передали бригаде медиков. «Когда приехали силовики, то она как сумасшедшая повторяла: „Вы будете гореть в аду, ты плохой, ты ужасный, останься без денег, ты будешь просить милостыню“», — заключила собеседница.

URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ будет опубликован, как только поступит.