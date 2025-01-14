«Хотела закопать в лесу»: свердловчанка охотилась за детьми у дома

В Нижнем Тагиле женщина ловила детей у дома, чтобы увезти в лес и убить
© Служба новостей «URA.RU»
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Место самоубийства матери двоих детей. Свердловская область, Красноуральск , снег, зима, дети, школьники, многоквартирный дом
Все произошло в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подозрительная женщина бегала за детьми у дома и кричала, что увезет их в лес, чтобы убить и закопать. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«Это произошло в Ленинском районе. Она подходила к детям, просила показать дневники. Потом предлагала довезти до школы. Когда к ней вышла одна из родительниц, чтобы разобраться, то женщина ей сказала, что хочет вывезти детей в лес, убить и закопать», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, к дому вызвали сотрудников полиции. Потом женщину якобы передали бригаде медиков. «Когда приехали силовики, то она как сумасшедшая повторяла: „Вы будете гореть в аду, ты плохой, ты ужасный, останься без денег, ты будешь просить милостыню“», — заключила собеседница.

URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подозрительная женщина бегала за детьми у дома и кричала, что увезет их в лес, чтобы убить и закопать. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. «Это произошло в Ленинском районе. Она подходила к детям, просила показать дневники. Потом предлагала довезти до школы. Когда к ней вышла одна из родительниц, чтобы разобраться, то женщина ей сказала, что хочет вывезти детей в лес, убить и закопать», — сказала собеседница агентства. По ее словам, к дому вызвали сотрудников полиции. Потом женщину якобы передали бригаде медиков. «Когда приехали силовики, то она как сумасшедшая повторяла: „Вы будете гореть в аду, ты плохой, ты ужасный, останься без денег, ты будешь просить милостыню“», — заключила собеседница. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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